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К Земле летит огромный астероид: что об этом известно
Громадный астероид, размеры которого превосходят самые высокие небоскребы Земли, 14 сентября сблизится с нашей планетой.
По данным NASA, диаметр астероида 2000 QW7 составляет 290−650 метров. Для сравнения, высота самого высокого здания в мире, небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае составляет 828 метров, а второго по высоте здания, Шанхайской башни, — 632 метра.
Небесное тело будет двигаться на скорости 23 тысячи километров в час.
Предполагается, что астероид пролетит на расстоянии 5,3 миллиона километров от планеты, сообщает CNN.
По мнению ученых, никакой опасности для Земли оно не несет.
Напомним, по информации NASA, в четверг, 28 августа 2019 года, астероид OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», через десять лет, 15 апреля 2029 года, астероид «Апофис» пролетит мимо Земли, едва не задев ее.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»