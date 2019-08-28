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К Земле летит огромный астероид: что об этом известно

Громадный астероид, размеры которого превосходят самые высокие небоскребы Земли, 14 сентября сблизится с нашей планетой.

По данным NASA, диаметр астероида 2000 QW7 составляет 290−650 метров. Для сравнения, высота самого высокого здания в мире, небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае составляет 828 метров, а второго по высоте здания, Шанхайской башни, — 632 метра.

Небесное тело будет двигаться на скорости 23 тысячи километров в час.

Предполагается, что астероид пролетит на расстоянии 5,3 миллиона километров от планеты, сообщает CNN.

По мнению ученых, никакой опасности для Земли оно не несет.

Напомним, по информации NASA, в четверг, 28 августа 2019 года, астероид OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», через десять лет, 15 апреля 2029 года, астероид «Апофис» пролетит мимо Земли, едва не задев ее.

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