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Шоу-бизнес

Жара в Сочи чуть не убила популярную телеведущую

18:04 28 августа 2019 355
Лера Кудрявцева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева пострадала в Сочи, где сейчас проходит музыкальный фестиваль Игоря Крутого «Новая волна». Лера уже много лет является ведущей конкурсных программ. В этом году артистам приходится работать в особенно тяжелых условиях — в Сочи стоит аномальная жара. Не каждый может нормально переносить особенности субтропического климата. Вот и не выдержал организм Кудрявцевой.

Ей стало плохо на вечеринке по случаю дня рождения коллеги, ведущего шоу «Отпуск без путевки» на МУЗ-ТВ Андрея Разыграева. Как сообщает издание Super, в разгар веселья в местном ресторане Лера Кудрявцева вдруг побледнела и стала терять сознание. Первую помощь ей оказывал генеральный директор канала Арман Давлетяров. Ведущей вызвали скорую. Медики смогли стабилизировать состояние ведущей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на «Новой волне» в Сочи засветились и украинские артисты. Ани Лорак впечатлила пышным декольте на сцене. А Светлана Лобода скоромно назвала себя приемницей Аллы Пугачевой.

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