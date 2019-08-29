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Новому депутату не выдали удостоверение в Раде: названа причина
Шестой апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии по регистрации народным депутатом Сергея Рудыка. Также суд частично отменил постановление комиссии от 23 августа, одним из положением которого было решение зарегистрировать депутата. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.
Отмечается, что в суд обратилась кандидат от партии «Слуга народа» Наталья Дьяченко, которая была соперником г-на Рудыка на выборах в одномандатном округе № 198. Она сообщила, что 21 августа ЦИК установила результаты выборов в округе № 198, признав избранным самовыдвиженца Рудыка, однако затем Верховный Суд отменил протокол о результатах выборов в округе № 198 по иску кандидата от «Слуги народа».
Как сообщали «ФАКТЫ», 29 августа аппарат Рады отказал Рудыку в выдаче удостоверения. Он признал, что его оппоненты на выборах оспаривают его победу, однако судебное решение по делу еще не вступило в силу.
Напомним, «ФАКТЫ» осуществляют прямую трансляцию первого заседания ВР IX созыва.
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