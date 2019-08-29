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При насморке лучше использовать капли, а не спрей
Попадая на слизистую в чрезмерном количестве, спрей просто сжигает ее
Погода в последнее время переменчива, а из-за этого многие простужаются. В аптеках часто спрашивают у провизора средства от насморка — и им рекомендуют спрей.
— Использовать вместо сосудосуживающих капель спрей может и удобно, но вредно, — предостерегает заведующий отделением отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9 заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Богдан Биль. — Человеку труднее контролировать количество лекарственного средства, которое он впрыскивает в нос. Есть риск просто сжечь слизистую. И хотя человеку становится легче дышать, затем слизистая снова отекает, и нужно использовать спрей еще и еще. А с каплями все четко: по две в каждую ноздрю — и сосуды сузились.
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Но у всех сосудосуживающих средств есть общая опасность — привыкание. У того, кто пользуется этими препаратами больше пяти — семи дней, может возникнуть зависимость, и без лекарства уже не удается дышать, спать, жить. Если насморк не проходит за четыре-пять дней, нужно обратиться к врачу, чтобы найти причину. Возможно, искривлена носовая перегородка, в полости придаточных пазух есть полипы. Часто насморк вызван аллергической реакцией, а это требует специфического лечения.
— Известно, что сосудосуживающие средства повышают давление. Как лечить насморк гипертоникам?
— Под контролем врача. Мы, например, часто назначаем людям, страдающим гипертонической болезнью, капли в нос в дозировке, рассчитанной на детей. Это помогает предупредить сильное сужение сосудов, которое происходит не только в полости носа, но и рефлекторно — в голове. Человек при этом жалуется на повышение давления, головную боль, его могут беспокоить носовые кровотечения.
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— Сегодня много молодых людей слушают музыку в наушниках, причем порой довольно громкую. Чем опасна такая регулярная звуковая нагрузка?
— Из-за громкого звука человек постепенно перестает хорошо слышать высокие или низкие тона — слух ухудшается. Поэтому регулярно слушать музыку в наушниках нельзя, особенно детям и подросткам. Родители должны ограничивать их время пребывания в наушниках. Взрослым при любых проблемах со слухом следует сразу обращаться к специалисту.
Как отличить вирусный насморк от аллергического? Можно ли избавиться от вазомоторного ринита? Какие причины ухудшения слуха? Что делать, если часто обостряется хронический тонзиллит?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 2 сентября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит отоларинголог кандидат медицинских наук Богдан Назарович Биль.
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