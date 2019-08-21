Прямая линия

За шаг до осени родители тревожатся: как сделать так, чтобы школьник меньше болел? А если заболеет, то что поможет ему быстрее выздороветь? Хватит ли летнего времени, чтобы первоклассник успел наверстать пропущенные прививки? Кому из детей нужна консультация иммунолога? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил детский иммунолог, педиатр, аспирант кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Степан Бегларян.

«Перед школой нужно посетить педиатра, пройти осмотр ортопеда, офтальмолога и других специалистов»

*— Здравствуйте, Степан Арутюнович! Звонит Марина из Киева. Когда старший сын пошел в первый класс, то весь год часто болел. Возможно, дело в том, что не ходил в садик. Теперь младший, уже «садиковый», первоклассник. Можно как-то избежать многочисленных простуд?

— Не волнуйтесь заранее: возможно, «садиковый» будет болеть чуть меньше, ведь он уже знаком с некоторыми вирусами. Кроме того, местные иммунные защитные механизмы отлично справляются при встрече с маленьким количеством вируса. Даже если ребенок заболеет ОРВИ, ничего страшного не произойдет: иммунная система «познакомится» с еще одним респираторным вирусом. Главное, чтобы не было осложнений. Всего же в природе существует около 150 разных респираторных вирусов, и от большинства из них препаратов, действующих на причину болезни, нет. За исключением некоторых гепатитов, герпес-вирусов, гриппа.

*— Звонит Валентина из Миргорода Полтавской области. Педиатр при любом ОРВИ почти сразу назначает антибиотики. Зачем они нужны?

— Если врач видит признаки бактериальной инфекции, например, что из носа течет желтая гнойная слизь (при вирусной выделения прозрачные и бело-зеленоватые), то должен назначить антибиотики. Эффект лекарства обычно заметен уже через сутки. Спустя два-три дня становится ясно, что ребенок идет на поправку.

Но это не значит, что при каждом ОРВИ нужны антибиотики. Адекватный врач хочет быть уверенным в диагнозе, а если есть сомнения, то обычно назначает общий анализ крови и анализ крови с лейкоцитарной формулой. Когда результаты исследования показывают повышенное количество палочек с сегментами (нейтрофилов), значит, дело не ограничилось вирусной инфекцией, а уже возникло осложнение.

Бактериальные осложнения у детей — пневмония, ангина, гнойный синусит или отит — случаются у каждого 10—20-го ребенка. Зачем остальным детям давать антибактериальные препараты, которые будут бесполезны? При неоправданном назначении антибиотиков микрофлора становится более устойчивой: мы выращиваем сильные бактерии, с которыми потом сложно бороться.

*— Добрый день! Это Ольга из города Ромны Сумской области. Каждую зиму у сына (ему девять лет) два-три раза случается обструктивный бронхит. Врач назначает кучу лекарств, в том числе и антибиотики. Это правильно?

— К появлению обструктивного бронхита бактерии не причастны, поэтому принимать антибиотики не стоит. Если у ребенка есть склонность к обструктивным бронхитам, то нужно понять, как часто они возникают, не переходят ли в бронхиальную астму.

Также ни один острый бронхит не является бактериальным заболеванием, а вызывается вирусом. Бронхит — это один из симптомов ОРВИ, такой же, как ринит, синусит, фарингит, трахеит («сухой» кашель).

Вирус не поражает «бездумно» слизистую всех этих отделов сразу: он может подходить или не подходить к рецепторам, как вилка к розетке. Соединение на слизистой трахеи — будет трахеит, бронхов — бронхит. Многие считают, что инфекция опускается или поднимается, но это ошибочное мнение. С китайской вилкой европейская розетка не работает, а значит, бронхита не будет.

Врачи и родители боятся бронхита, ведь никто не может гарантировать, что воспаление бронхов не перерастет в осложнение — пневмонию. Когда кашляющий ребенок активен, бегает, играет, скорее всего, пневмонии нет. Если вялый, а температура 39—40 градусов, то нужно сделать рентгенографию, сдать анализ крови. И при подтверждении воспаления легких сра-

зу начать соответствующее лечение.

*— Беспокоит Евгения из Луцка. Сын идет в первый класс, но весной мы не успели пройти медкомиссию. Справка о состоянии здоровья нужна обязательно?

— Да. Вам надо посетить педиатра, который направит на общие анализы крови и мочи, а также узких специалистов: ортопеда, офтальмолога, невролога, стоматолога, хирурга, лор-врача. Если у сына есть хроническое заболевание, обязательно посетите профильного врача.

Обычно к шести-семи годам ребенку уже сделали большинство прививок. Ну, а в случае пропущенных педиатр должен составить индивидуальный график вакцинации. Не бойтесь, если врач предложит сделать две прививки в один день, например, КПК (корь, паротит, краснуха) и АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк): иммунная система каждый день готова воспринимать и гораздо большее количество антигенов.

Как подготовить ребенка к школе Посетить педиатра и сдать общие анализы крови и мочи.

Пройти осмотр ортопеда, офтальмолога, стоматолога и других узких специалистов.

Сделать пропущенные прививки.

«Закаленные дети тоже заражаются гриппом, но лучше переносят переохлаждение»

*— «ФАКТЫ»? К вам обращается Мила, киевлянка. Трехлетняя дочка простужается даже летом. Хотим начать закаливание. Это укрепит иммунитет?

— Вопреки устоявшемуся мнению, закаливание не улучшает иммунную защиту. Организм ребенка, который закаляется, не выработает специфичной защиты против каких-либо возбудителей, чтобы уберечь, например, от гриппа, но будет лучше переносить переохлаждение. А именно оно является провоцирующим фактором для развития бактериальных осложнений.

— Что лучше делать?

— Все, что нравится малышке: контрастный душ, воздушные ванны.

*— Это Ольга Викторовна из Житомира. Внук, которому пять лет, с трех ходит в садик, но до сих пор часто простужается. Я невестке советую пойти к иммунологу, а она отмахивается. Разве частые простуды — не повод подумать об укреплении иммунитета?

— Нет, если ребенок болеет не больше семи — десяти дней и переносит болезнь без осложнений. Но в случае, когда каждая вторая ОРВИ заканчивается пневмонией, гнойными заболеваниями, консультация детского иммунолога нужна.

*— Екатерина из Бучи Киевской области. В свое время я договорилась с педиатром, чтобы сделать записи о якобы проведенных прививках в медкарте. Теперь врач другая, и когда я привела сына на прививку от кори, отправила нас к главврачу. Что делать?

— Предоставьте главному врачу объяснение, что на самом деле ребенок не привит, и идите вакцинироваться. График прививок можно наверстать довольно быстро, начиная с любой прививки, можно даже нескольких в один день. Интервалы нужны между повторными дозами одной и той же вакцины.

— И можно сразу идти домой?

— В одном случае из миллиона прививок может быть анафилактическая реакция. Именно эта статистика вынуждает выждать после прививки полчаса в поликлинике или где-то рядом с ней. Но такая реакция случается в тысячи раз реже, чем смертельный исход после заболевания корью, дифтерией.

*— Меня зовут Алена, звоню из Одессы. Старший ребенок был привит от кори, но все равно заболел, правда, перенес легко. Почему болеют привитые дети?

— Ни одна прививка не дает стопроцентной защиты. Если 100 человек привьются КПК дважды, то один из них все равно может заболеть корью. Из ста непривитых кому-то повезет не подхватить корь, но от нее пострадают почти все, кто заразился вирусом.

*— Татьяна из города Хмельницкий. Знаю, что есть дополнительные прививки. Какие из них нужны первокласснику?

— Существуют десять обязательных инфекций, включенных в календарь прививок. Но есть дополнительная вакцинация — по желанию родителей. Малышей до полугода желательно защитить от ротавируса: чем меньше возраст ребенка, тем тяжелее протекает инфекция. Также советую сделать прививки от пневмококка, менингококка. Очень важна защита детей от гриппа. Эти инфекции, как и входящие в перечень обязательных, умеют убивать.

Также детей из группы риска можно привить от ветряной оспы (прививка нужна и взрослым, которые не болели ветрянкой). Важно защититься и от гепатита А.

Календарные прививки Гепатит В, БЦЖ.

Коклюш, дифтерия, столбняк.

Корь, паротит, краснуха.

Полиомиелит.

Гемофильная инфекция типа b.

Дополнительные прививки Пневмококковая, менингококковая инфекции.

Ротавирусная инфекция.

Грипп.

Вирус папилломы человека.

Гепатит А.

Ветряная оспа.

«Тому, кто часто болеет гнойным отитом или страдает грибком, желательно проконсультироваться у иммунолога»

*— Прямая линия? Звонит Андрей из Киева. Как разобраться, с какой прививки нужно начинать вакцинироваться? Сыну четыре года, и прививок, кроме тех, что сделали в роддоме, больше нет.

— Доктор составит схему вакцинации. В прошлом году я решил создать сайт, на который можно зайти с телефона или компьютера. Человек регистрируется, вводит данные из карточки: даты и вакцины. И вакцинальная карта (вакарта) предлагает, что и когда, по какой схеме можно сделать. Показывает интервалы, подсказывает, какие есть вакцины и для какого возраста они предназначены, их компоненты.

Адрес вакцинальной карты — vakarta.com. Также можете почитать о ней на beglaryan.net или введя в «Гугле» «вакарта». Возможности сервиса широкие: можно составить индивидуальный календарь на основании международных рекомендаций, посмотреть, в календари каких стран включена та или иная вакцинация, увидеть показания для беременных. Можно даже распечатать форму прививок для подачи документов в учебное заведение.

*— Вас беспокоит Лариса из города Черкассы. Можно ли дочери восьми лет накануне нового учебного года дать средства для повышения иммунитета? Если да, то что именно?

— Здоровому ребенку влиять на иммунную систему нельзя! Если на препарате написано «укрепляет иммунитет», это вранье, на которое «подписывается» каждый пятый пациент. К сожалению, среди них могут быть и врачи. Если говорить о цене препаратов, которые «укрепляют и усиливают иммунную систему», то финансовая выгода очевидна.

— Так что лекарств для иммунитета нет?

— Почему же? Есть. На работу иммунной системы влияют, например, иммуноглобулины. Они вводятся малышам с врожденными иммунодефицитами, а также в реанимации детям и взрослым, состояние которых на грани жизни и смерти. Есть препараты, стимулирующие костный мозг вырабатывать некоторые иммунные клетки. Но при длительном применении таких средств возможен лейкоз. Еще некоторым группам больных (аутоиммунные заболевания, ревматологические недуги и некоторые другие) активность иммунной системы нужно, наоборот, подавлять. Если таких тяжелых заболеваний нет, с иммунитетом ничего делать не надо: он работает в штатном режиме.

*— Ирина из Харькова. Каждое ОРВИ у сына заканчивается то отитом, то гайморитом. Педиатр рекомендовал показать ребенка иммунологу. Это действительно необходимо?

— Если осложнения случаются часто, то да. А с обычным ОРВИ… Иммунолог не считает, сколько раз ребенок болел распространенной вирусной инфекцией, но крайне важно выяснить количество бактериальных и грибковых инфекций: пневмоний, кандидозов, гнойных абсцессов, лимфаденитов, гнойных отитов.

Бывают состояния, с которыми трудно разобраться даже опытному педиатру. К примеру, у ребенка раз в два-три месяца повышается температура, но симптомов простуды нет. Таких детей следует обязательно показывать иммунологу, чтобы выяснить причину. Самостоятельно «укреплять иммунитет» с помощью трав, настойки эхинацеи, витаминов и пробиотиков не стоит.

Когда нужна консультация детского иммунолога Первичный иммунодефицит.

ОРВИ часто заканчивается осложнением.

Донимают бактериальные инфекции: пневмонии, отит, гайморит и другие.

Часто возникает грибок.

Появляются гнойничковые заболевания кожи.

Якобы без повода регулярно повышается температура выше 38,5 градуса.

Возникают беспричинные отеки.

Ранее известный психолог Наталия Бугаева рассказала «ФАКТАМ» о пяти главных проблемах школьников перед 1 сентября и как надо их решать.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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