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Самостоятельно «укреплять иммунитет» ребенку с помощью трав, витаминов и пробиотиков нельзя, — врач
За шаг до осени родители тревожатся: как сделать так, чтобы школьник меньше болел? А если заболеет, то что поможет ему быстрее выздороветь? Хватит ли летнего времени, чтобы первоклассник успел наверстать пропущенные прививки? Кому из детей нужна консультация иммунолога? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил детский иммунолог, педиатр, аспирант кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Степан Бегларян.
«Перед школой нужно посетить педиатра, пройти осмотр ортопеда, офтальмолога и других специалистов»
*— Здравствуйте, Степан Арутюнович! Звонит Марина из Киева. Когда старший сын пошел в первый класс, то весь год часто болел. Возможно, дело в том, что не ходил в садик. Теперь младший, уже «садиковый», первоклассник. Можно как-то избежать многочисленных простуд?
— Не волнуйтесь заранее: возможно, «садиковый» будет болеть чуть меньше, ведь он уже знаком с некоторыми вирусами. Кроме того, местные иммунные защитные механизмы отлично справляются при встрече с маленьким количеством вируса. Даже если ребенок заболеет ОРВИ, ничего страшного не произойдет: иммунная система «познакомится» с еще одним респираторным вирусом. Главное, чтобы не было осложнений. Всего же в природе существует около 150 разных респираторных вирусов, и от большинства из них препаратов, действующих на причину болезни, нет. За исключением некоторых гепатитов, герпес-вирусов, гриппа.
*— Звонит Валентина из Миргорода Полтавской области. Педиатр при любом ОРВИ почти сразу назначает антибиотики. Зачем они нужны?
— Если врач видит признаки бактериальной инфекции, например, что из носа течет желтая гнойная слизь (при вирусной выделения прозрачные и бело-зеленоватые), то должен назначить антибиотики. Эффект лекарства обычно заметен уже через сутки. Спустя два-три дня становится ясно, что ребенок идет на поправку.
Но это не значит, что при каждом ОРВИ нужны антибиотики. Адекватный врач хочет быть уверенным в диагнозе, а если есть сомнения, то обычно назначает общий анализ крови и анализ крови с лейкоцитарной формулой. Когда результаты исследования показывают повышенное количество палочек с сегментами (нейтрофилов), значит, дело не ограничилось вирусной инфекцией, а уже возникло осложнение.
Бактериальные осложнения у детей — пневмония, ангина, гнойный синусит или отит — случаются у каждого 10—20-го ребенка. Зачем остальным детям давать антибактериальные препараты, которые будут бесполезны? При неоправданном назначении антибиотиков микрофлора становится более устойчивой: мы выращиваем сильные бактерии, с которыми потом сложно бороться.
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*— Добрый день! Это Ольга из города Ромны Сумской области. Каждую зиму у сына (ему девять лет) два-три раза случается обструктивный бронхит. Врач назначает кучу лекарств, в том числе и антибиотики. Это правильно?
— К появлению обструктивного бронхита бактерии не причастны, поэтому принимать антибиотики не стоит. Если у ребенка есть склонность к обструктивным бронхитам, то нужно понять, как часто они возникают, не переходят ли в бронхиальную астму.
Также ни один острый бронхит не является бактериальным заболеванием, а вызывается вирусом. Бронхит — это один из симптомов ОРВИ, такой же, как ринит, синусит, фарингит, трахеит («сухой» кашель).
Вирус не поражает «бездумно» слизистую всех этих отделов сразу: он может подходить или не подходить к рецепторам, как вилка к розетке. Соединение на слизистой трахеи — будет трахеит, бронхов — бронхит. Многие считают, что инфекция опускается или поднимается, но это ошибочное мнение. С китайской вилкой европейская розетка не работает, а значит, бронхита не будет.
Врачи и родители боятся бронхита, ведь никто не может гарантировать, что воспаление бронхов не перерастет в осложнение — пневмонию. Когда кашляющий ребенок активен, бегает, играет, скорее всего, пневмонии нет. Если вялый, а температура 39—40 градусов, то нужно сделать рентгенографию, сдать анализ крови. И при подтверждении воспаления легких сра-
зу начать соответствующее лечение.
*— Беспокоит Евгения из Луцка. Сын идет в первый класс, но весной мы не успели пройти медкомиссию. Справка о состоянии здоровья нужна обязательно?
— Да. Вам надо посетить педиатра, который направит на общие анализы крови и мочи, а также узких специалистов: ортопеда, офтальмолога, невролога, стоматолога, хирурга, лор-врача. Если у сына есть хроническое заболевание, обязательно посетите профильного врача.
Обычно к шести-семи годам ребенку уже сделали большинство прививок. Ну, а в случае пропущенных педиатр должен составить индивидуальный график вакцинации. Не бойтесь, если врач предложит сделать две прививки в один день, например, КПК (корь, паротит, краснуха) и АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк): иммунная система каждый день готова воспринимать и гораздо большее количество антигенов.
Как подготовить ребенка к школе
- Посетить педиатра и сдать общие анализы крови и мочи.
- Пройти осмотр ортопеда, офтальмолога, стоматолога и других узких специалистов.
- Сделать пропущенные прививки.
«Закаленные дети тоже заражаются гриппом, но лучше переносят переохлаждение»
*— «ФАКТЫ»? К вам обращается Мила, киевлянка. Трехлетняя дочка простужается даже летом. Хотим начать закаливание. Это укрепит иммунитет?
— Вопреки устоявшемуся мнению, закаливание не улучшает иммунную защиту. Организм ребенка, который закаляется, не выработает специфичной защиты против каких-либо возбудителей, чтобы уберечь, например, от гриппа, но будет лучше переносить переохлаждение. А именно оно является провоцирующим фактором для развития бактериальных осложнений.
— Что лучше делать?
— Все, что нравится малышке: контрастный душ, воздушные ванны.
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*— Это Ольга Викторовна из Житомира. Внук, которому пять лет, с трех ходит в садик, но до сих пор часто простужается. Я невестке советую пойти к иммунологу, а она отмахивается. Разве частые простуды — не повод подумать об укреплении иммунитета?
— Нет, если ребенок болеет не больше семи — десяти дней и переносит болезнь без осложнений. Но в случае, когда каждая вторая ОРВИ заканчивается пневмонией, гнойными заболеваниями, консультация детского иммунолога нужна.
*— Екатерина из Бучи Киевской области. В свое время я договорилась с педиатром, чтобы сделать записи о якобы проведенных прививках в медкарте. Теперь врач другая, и когда я привела сына на прививку от кори, отправила нас к главврачу. Что делать?
— Предоставьте главному врачу объяснение, что на самом деле ребенок не привит, и идите вакцинироваться. График прививок можно наверстать довольно быстро, начиная с любой прививки, можно даже нескольких в один день. Интервалы нужны между повторными дозами одной и той же вакцины.
— И можно сразу идти домой?
— В одном случае из миллиона прививок может быть анафилактическая реакция. Именно эта статистика вынуждает выждать после прививки полчаса в поликлинике или где-то рядом с ней. Но такая реакция случается в тысячи раз реже, чем смертельный исход после заболевания корью, дифтерией.
*— Меня зовут Алена, звоню из Одессы. Старший ребенок был привит от кори, но все равно заболел, правда, перенес легко. Почему болеют привитые дети?
— Ни одна прививка не дает стопроцентной защиты. Если 100 человек привьются КПК дважды, то один из них все равно может заболеть корью. Из ста непривитых кому-то повезет не подхватить корь, но от нее пострадают почти все, кто заразился вирусом.
*— Татьяна из города Хмельницкий. Знаю, что есть дополнительные прививки. Какие из них нужны первокласснику?
— Существуют десять обязательных инфекций, включенных в календарь прививок. Но есть дополнительная вакцинация — по желанию родителей. Малышей до полугода желательно защитить от ротавируса: чем меньше возраст ребенка, тем тяжелее протекает инфекция. Также советую сделать прививки от пневмококка, менингококка. Очень важна защита детей от гриппа. Эти инфекции, как и входящие в перечень обязательных, умеют убивать.
Также детей из группы риска можно привить от ветряной оспы (прививка нужна и взрослым, которые не болели ветрянкой). Важно защититься и от гепатита А.
Календарные прививки
- Гепатит В, БЦЖ.
- Коклюш, дифтерия, столбняк.
- Корь, паротит, краснуха.
- Полиомиелит.
- Гемофильная инфекция типа b.
Дополнительные прививки
- Пневмококковая, менингококковая инфекции.
- Ротавирусная инфекция.
- Грипп.
- Вирус папилломы человека.
- Гепатит А.
- Ветряная оспа.
«Тому, кто часто болеет гнойным отитом или страдает грибком, желательно проконсультироваться у иммунолога»
*— Прямая линия? Звонит Андрей из Киева. Как разобраться, с какой прививки нужно начинать вакцинироваться? Сыну четыре года, и прививок, кроме тех, что сделали в роддоме, больше нет.
— Доктор составит схему вакцинации. В прошлом году я решил создать сайт, на который можно зайти с телефона или компьютера. Человек регистрируется, вводит данные из карточки: даты и вакцины. И вакцинальная карта (вакарта) предлагает, что и когда, по какой схеме можно сделать. Показывает интервалы, подсказывает, какие есть вакцины и для какого возраста они предназначены, их компоненты.
Адрес вакцинальной карты — vakarta.com. Также можете почитать о ней на beglaryan.net или введя в «Гугле» «вакарта». Возможности сервиса широкие: можно составить индивидуальный календарь на основании международных рекомендаций, посмотреть, в календари каких стран включена та или иная вакцинация, увидеть показания для беременных. Можно даже распечатать форму прививок для подачи документов в учебное заведение.
*— Вас беспокоит Лариса из города Черкассы. Можно ли дочери восьми лет накануне нового учебного года дать средства для повышения иммунитета? Если да, то что именно?
— Здоровому ребенку влиять на иммунную систему нельзя! Если на препарате написано «укрепляет иммунитет», это вранье, на которое «подписывается» каждый пятый пациент. К сожалению, среди них могут быть и врачи. Если говорить о цене препаратов, которые «укрепляют и усиливают иммунную систему», то финансовая выгода очевидна.
— Так что лекарств для иммунитета нет?
— Почему же? Есть. На работу иммунной системы влияют, например, иммуноглобулины. Они вводятся малышам с врожденными иммунодефицитами, а также в реанимации детям и взрослым, состояние которых на грани жизни и смерти. Есть препараты, стимулирующие костный мозг вырабатывать некоторые иммунные клетки. Но при длительном применении таких средств возможен лейкоз. Еще некоторым группам больных (аутоиммунные заболевания, ревматологические недуги и некоторые другие) активность иммунной системы нужно, наоборот, подавлять. Если таких тяжелых заболеваний нет, с иммунитетом ничего делать не надо: он работает в штатном режиме.
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*— Ирина из Харькова. Каждое ОРВИ у сына заканчивается то отитом, то гайморитом. Педиатр рекомендовал показать ребенка иммунологу. Это действительно необходимо?
— Если осложнения случаются часто, то да. А с обычным ОРВИ… Иммунолог не считает, сколько раз ребенок болел распространенной вирусной инфекцией, но крайне важно выяснить количество бактериальных и грибковых инфекций: пневмоний, кандидозов, гнойных абсцессов, лимфаденитов, гнойных отитов.
Бывают состояния, с которыми трудно разобраться даже опытному педиатру. К примеру, у ребенка раз в два-три месяца повышается температура, но симптомов простуды нет. Таких детей следует обязательно показывать иммунологу, чтобы выяснить причину. Самостоятельно «укреплять иммунитет» с помощью трав, настойки эхинацеи, витаминов и пробиотиков не стоит.
Когда нужна консультация детского иммунолога
- Первичный иммунодефицит.
- ОРВИ часто заканчивается осложнением.
- Донимают бактериальные инфекции: пневмонии, отит, гайморит и другие.
- Часто возникает грибок.
- Появляются гнойничковые заболевания кожи.
- Якобы без повода регулярно повышается температура выше 38,5 градуса.
- Возникают беспричинные отеки.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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