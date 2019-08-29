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У Лаврова признали, что Крым — это Украина (фото)
В России в очередной раз признали, что Крым- это Украина. Речь идет о выступлении спикера российского МИДа Марии Захаровой о Северном морском пути, во время которого демонстрировалась карта, на которой полуостров был показан как украинская территория.
Фото в Twitter опубликовано на официальном аккаунте министерства иностранных дел РФ.
Под постом появились такие комментарии: «Навіть МІС РФ визнає: Крим — це Україна»; «Хунта-підтримує: Крим-це Україна!»; «Вот это правильно».
Напомним, в оккупированном Крыму отметили День Государственного Флага и День независимости Украины. Украинский флаг появился на фасаде гостиницы «Ялта-Интурист». По набережной города мужчина прошелся с сине-желтым полотнищем. Крымчане вывешивали флаги в окнах квартир и одевались в одежду в цветах украинского флага.
Прошло больше пяти лет как полуостров находится под российской аннексией. Многие страны мира не признают Крым территорией России. В США заявили, что никогда не признают аннексию Крыма. Турция еще раз подчеркнула незаконность «референдума», а также пообещала отстаивать территориальную целостность Украины и права коренного народа Крыма на захваченном полуострове. Канада потребовала от России освободить политзаключенных и снять запрет на работу Меджлиса крымскотатарского народа.
Лидеры ЕС также заявили, что никогда не признает аннексию Крыма и проведенные Россией «выборы» на оккупированном полуострове.
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