Украина

Рада с нарушением регламента закрыла первую сессию и ушла на перерыв до 3 сентября

В ночь на пятницу, 30 августа, в 02:10 спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл первую сессию парламента девятого созыва. Это было сделано в нарушение регламента парламента, который запрещает проводить сессию в течение одного дня.

Также регламент был нарушен и по части принятия законов: к концу заседания на голосование ставились законопроекты, не указанные в повестке дня.

Напомним, что началось первое очередное заседание первой сессии 29 августа в 10:00 с того, что спикер объявил об прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и заявил, что фракция «Слуга народа» (СН) будет работать на правах коалиции.

Затем парламент избрал новый президиум: Дмитрий Разумков (СН) — спикер Верховной Рады, Руслан Стефанчук (СН) — первый вице-спикер, Елена Кондратюк от «Батькивщины» — вице-спикер.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании призвал нардепов работать — иначе пообещал распустить и этот созыв парламента.

После этого народные избранники перешли к формированию нового правительства. Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука, министром обороны — Андрея Загороднюка, а министром иностранных дел — Вадима Пристайко. В конце парламент утвердил персональный состав нового Кабинета министров.

Службу безопасности Украины возглавил Иван Баканов.

Кроме того, Верховная Рада дала согласие на увольнение с должности генпрокурора Юрия Луценко и назначение на эту должность Руслана Рябошапки.

Уже после полуночи парламент 363 голосами нардепов предварительно поддержал внесение изменений в Конституцию относительно ограничения депутатской неприкосновенности.

Также парламентом было принято постановление о календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№ 1087). Им предусматривается, что вторая сессия начнется 3 сентября и закончится 24 января 2020 года. Так, в этот период 10 недель отводятся на пленарные недели; 6 недель — на работу в комитетах, комиссиях, фракциях; 5 недель — для работы депутатов с избирателями, а для проведения Часа вопросов к правительству — 8 часов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», избранный на первой сессии Кабинет министров Украины провел поздно вечером, в четверг, свое первое заседание. На этом настоял президент Украины Владимир Зеленский.

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