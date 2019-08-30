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Украина

Обмен с Россией: стало известно, где находится Сенцов

12:08 30 августа 2019 220
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Политзаключенный Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, находится в Бутырском изоляторе. Об этом сообщает российский «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

Отмечается, что режиссер помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен.

«Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там», — говорится в сообщении агенства.

Ранее прошла информация, что Олега Сенцова из колонии Лабытнанги поместили в СИЗО «Лефортово».

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, обвинив в подготовке теракта.

До последнего времени речи о включении его в обмен заключенными между РФ и Украиной не шло, но 29 августа стало известно, что Сенцова доставили в Москву и поместили в СИЗО-2.

Накануне, 28 августа, из украинского СИЗО был отпущен Кирилл Вышинский, бывший главред «РИА Новости Украина». Ранее президент Зеленский говорил, что готов пророссийского пропагандиста обменять на Сенцова.

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