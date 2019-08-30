Здоровье и медицина

Невероятно, но факт

Принцип воспитания, который выбрали родители черновчанки Глории Полевой: с первых лет жизни ребенок должен пробовать делать то, что не повредит его здоровью. Малышка увлекается конным спортом, воздушной гимнастикой, участвовала в забеге на 21 километр и восхождении на Говерлу. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как пастор-волонтер из Мариуполя Геннадий Мохненко, усыновивший 33 сирот, вместе со своими приемными сыновьями покорил Монблан.

На днях пятилетняя черновчанка Глория Полевая стала самой младшей из тех, кто когда-либо нырял с аквалангом в Хургаде. Она сделала десять погружений. В июне нынешнего года девочка оказалась настоящей звездой Львовского полумарафона. В свои пять лет она пробежала 21 километр. И это далеко не все достижения энергичного, целеустремленного и бесстрашного ребенка. «ФАКТЫ» пообщались и с Глорией, и с ее отцом, чтобы узнать, как в Украине появляются супердети.

Глории было чуть больше года, когда она выучила алфавит. Родители вспоминают, что произошло это во время болезни: две недели никто не мог выходить из дома, и этого хватило, чтобы кроха овладела азбукой. В двухлетнем возрасте Глория уже стояла на лыжах, в два с половиной пошла на плавание, а уже через год в этом виде спорта стала самой младшей участницей и призером соревнований. Тогда же Глория начала заниматься воздушной гимнастикой. Дважды девочка поднималась на самую высокую вершину Украины — Говерлу (2061 метр).

Глори дважды покорила Говерлу

— Как только в жизни дочери появился спорт, мы забыли о простудах, — говорит отец Глории Павел Полевой. — Никогда не говорим дочке «туда не лезь — упадешь», «не ешь сосульки — простудишься». Если ее заинтересовало то, что не несет угрозы жизни и здоровью, лучшее, что мы можем сделать как родители, — поддержать ребенка, а где надо — подстраховать.

«Лучшее, что могут сделать родители, — поддержать ребенка, а где надо — подстраховать», - считает отец Глории Павел Полевой

Именно папа составляет график занятий для дочери, контролирует ее сон и питание. Глория соблюдает режим. Просыпается в семь утра, спать ложится в 21:00. В течение дня трижды ест, каждый раз в одно и то же время. Завтракает обычно овсянкой или яичницей с сосиской. Обедает в детском саду. Если же остается дома, то обязательно ест суп, гречку, рис или картофель, рыбу или отбивную с салатом. Ужин — легкий.

— Чипсы, газировку, сладости запрещаете?

— Чипсы Глория не ест, сладкую воду даже не пробовала, — продолжает Павел Полевой. — Сладости я не даю, но и не запрещаю, если захочет — куплю. По поводу фастфуда — раз в год можно зайти и купить, например, картофель фри.

В понедельник, среду и пятницу у Глории плавание и воздушная гимнастика, во вторник, четверг и субботу — верховая езда, по средам и субботам — скалолазание. Дочка постоянно пробует заниматься чем-то новым. А кроме того, еще и в садик ходит. Мы ведь не собираемся растить чемпиона. Но видеть, как твой ребенок познает мир, — истинное наслаждение.

Павел Полевой много времени проводит с дочкой.

— Я могу работать дистанционно, а жене надо ходить на службу, — говорит отец Глории. — Все подходы к воспитанию — наша общая идея: хотим показать ребенку, что все рамки, которыми люди ограничивают свои возможности, — мнимые. Их нет. Это касается и взрослых. Не стоит бояться пробовать новое, надо верить, что ты можешь все. И тогда действительно все получится.

— А как бабушки и дедушки Глории отнеслись к такому подходу?

— Конечно, сначала было много разговоров о том, что ненормально и опасно так много позволять ребенку. Но я дал понять, что люблю Глорию, отвечаю за нее и не сделаю ничего такого, что может ей навредить. Посудите сами: те виды спорта, которыми дочка занимается, очень хорошо на нее влияют. Например, плавание — самое полезное занятие для организма человека, особенно растущего. Атлетика помогает растягиваться и набираться сил, верховая езда — настоящий релакс и коммуникация с животными.

— Мне просто нужно сосредоточиться и убедиться, что я не боюсь, — подключается к разговору Глория. Девочка делится своим «секретом смелости». О восхождении на Говерлу, прыжках с парашютом и беговых рекордах рассказывает так, словно это обычные будничные дела.

— У дочки действительно нет страха перед чем-то новым, — продолжает Павел. — Она не боится ни высоты, ни насекомых, ни змей. Настойчивая, целеустремленная, правда, любит внимание. Иногда может покапризничать, но это быстро проходит.

Глория смелая, не боится ни змей, ни насекомых

— Согласитесь, такой «послужной список» в пять лет — звучит невероятно… Как вы побуждаете Глорию к разным занятиям?

— У меня возникает какая-то идея, я у нее спрашиваю, хотела бы она попробовать заняться тем-то. Если да, мы вместе с ней пробуем. Бывает, дочка капризничает, не хочет. Мне же кажется, что ей будет интересно. Тогда ищу подход. Бывает, с первого раза ей что-то не понравилось, а через некоторое время она в восторге от этого. Иногда мне приходится проявлять настойчивость.

— Ваше детство тоже было таким активным?

— У меня было самое обычное детство. Двор, друзья, немного хоккея, бега. Наверное, я бы тоже в детстве хотел, чтобы мне показали, что в мире есть так много возможностей. Поэтому сейчас именно так воспитываю Глорию.

— Кстати, Глория — необычное имя для наших широт.

— Мы с женой долго спорили, кому первому пришла в голову идея так назвать дочь. И все-таки, я думаю, что мне (улыбается). Имя Глория у меня ассоциируется… с гиппопотамихой из мультика «Мадагаскар». Она там такая уверенная в себе, харизматичная, яркая! Очень хочу, чтобы наша Глория тоже имела такие черты.

— Честно говоря, не все с восторгом воспринимают ваш подход к воспитанию дочери. После того как вы с Глорией пробежали 21 километр на Львовском полумарафоне, организаторы даже выступили со специальным заявлением и запретили вам в дальнейшем участвовать в их мероприятиях.

— Для возраста Глории предлагают дистанцию… 100 метров. Это просто смешно! Глория регулярно бегает по несколько километров, ей было бы скучно на этой дистанции. Честно говоря, я не планировал бежать с дочкой 21 километр. Сначала хотел зарегистрироваться на 10 километров, но мест уже не было. Поэтому оформил регистрацию на себя на 21 километр, а взял с собой Глорию. Это мой ребенок, я знаю его возможности, готов был подписать необходимые бумаги. Словом, беру на себя полную ответственность. А организаторы вместо того, чтобы вникнуть в ситуацию, запретили нам участвовать в их дальнейших забегах. Жаль, конечно. Но на этом мир не останавливается.

— Как Глории дался этот 21 километр? Вы не пожалели, что решились бежать вместе с дочкой?

— Это был первый в ее жизни 21 километр. Она бежала в своем обычном ритме, а когда уставала — шла. Нам очень помогала поддержка бегунов, которые радовались и подбадривали дочку, видя такую юную бегунью. Глория очень любит внимание, ее это невероятно мотивирует, и она достигает своего. Волонтеры тоже молодцы — водичку подавали, фрукты. Глории удалось преодолеть полумарафон за три часа 40 минут. Считаю, что для начала это очень неплохо.

В тот же день, после бегового события, отец и дочь еще поднялись на львовский Высокий замок. Павел смеется, что дочка буквально бежала на гору, тогда как он сам едва ноги переставлял.

— Беговая история у нас началась, когда Глория еще не умела ходить, — ей не исполнилось и шести месяцев, — говорит Павел. — В Черновцах проводят пробег «Буковинская волна». Так я бежал с Глорией в коляске. В следующем году бежал, держа ее на руках. Еще через год мы бежали вместе за руку. В течение последних двух лет дочка уже преодолевает дистанцию самостоятельно. Глория почетная участница этого забега.

— Выходит, она в Черновцах звезда?

— Что-то в этом роде. И очень этим гордится. Когда вернулись из Львова, свою медаль (за 21-километровый пробег) в садик принесла, детям и воспитателям показывала. Когда ее хвалят, она еще настойчивее тренируется, достигает хороших результатов. Звездной болезнью не страдает, наоборот, любит рассказывать сверстникам, как достичь того, что она умеет.

— Скептики могут сказать, что чем больше Глория попробует в своем детском возрасте, тем труднее будет потом ее чем-то удивить. Где тогда будет брать адреналин?

— Найдем новый экстремальный вид спорта. В мире ведь еще столько всего интересного! А у Глории пока слишком маленькие рост и вес, чтобы заниматься какими-то новыми экстремальными видами спорта. Мы воспитываем дочь так, чтобы она была мудрой, целеустремленной, но при этом здоровой и сильной.

«Этим летом, когда мы отдыхали в Египте, дочка выполнила десять погружений с аквалангом», — говорит папа Глории Павел

— Судя по тому, что я смотрела в Интернете, экстрим у Глории уже начался — есть видео, где она прыгает с парашютом.

— Это был уже второй наш прыжок. Впервые она прыгнула в четыре с половиной года. После этого говорила, что больше никогда не будет прыгать. У нее уши немного болели. А уже через час прибежала и спрашивает: «Папа, а когда мы опять будем прыгать?» Мы прыгали с инструкторами. Это было безопасно.

Прыжок с парашютом Глория выполняла с инструктором

— Значит, с парашютом Глория прыгала, на Говерлу зимой поднималась, полумарафон пробежала, самой младшей ныряльщицей в Хургаде стала. Что дальше?

— Мы не ставим себе задачу, чтобы дочка постоянно добивалась каких-то высоких целей. Хотим, чтобы наш ребенок рос всесторонне развитой личностью. Ну марафон — 42 километра — нам, видимо, рано бежать. Но кто знает? В следующем году посмотрим…

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