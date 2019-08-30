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Свитолина – Ястремская: где смотреть «украинское дерби» на US Open
В ночь с 30 на 31 августа на Открытом чемпионате США (US Open), заключительном в нынешнем году турнире серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов, пройдет «украинское дерби» — Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, сыграет с Даяной Ястремской (32-я).
Напомним, на пути к третьему раунду лучшая теннисистка Украины обыграла молодую американку Уитни Осигве — 6:1, 7:5 и ее титулованную соотечественницу Винус Уильямс — 6:4, 6:4. Что касается 19-летней одесситки, то на старте турнира она одолела в непростом поединке румынку Монику Никулеску — 6:4, 1:6, 6:2, после чего уверенно разобралась со шведкой Ребеккой Петерсон — 6:4, 6:1.
Отметим, что ранее наши соотечественницы не пересекались в очных поединках на официальных турнирах. В предстоящем противостоянии букмекеры видят фаворитом Свитолину, на победу которой дают коэффициент 1,51, в то время как на успех Ястремской — 2,56.
US Open-2019, третий круг
31 августа (суббота)
Элина Свитолина — Даяна Ястремская 02:00* «Евроспорт 1»
* время начала матча может поменяться, но не ранее указанного
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вернулась в топ-пятерку лучших теннисисток мира.
Коллаж — «Большой теннис Украины»
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