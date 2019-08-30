Масштабный пожар под Львовом: спасатели показали фото последствий

Происшествия

Во Львовской области в Пустомытовском районе произошел масштабный пожар на складе емкостей со спиртом и краской. Об этом сообщил начальник ГСЧС во Львовской области Юрий Кагитин.

«Пожар был сложный. На открытом складе был размещен технический спирт и краска. Эти вещества принадлежат к легковоспламеняющимся и горючим веществам. Таким образом, чтобы ликвидировать пожар нужно было привлечь много единиц техники и личного состава», — сообщил он, сообщает Galnet.

Отметим, пожар произошел в селе Чишки Пустомытовского района. Там загорелось производственное помещение на улице Леси Украинский, 53.

А в ночь на 28 августа в результате пожара на одном из крупнейших одесских рынков — «Северный» — сгорело около 40 торговых павильонов. А в ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар с человеческими жертвами в отеле «Токио Стар».

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