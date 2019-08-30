25.02 / 25.26 27.58 / 27.99
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Масштабный пожар под Львовом: спасатели показали фото последствий

19:38 30 августа 2019 66
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львовской области в Пустомытовском районе произошел масштабный пожар на складе емкостей со спиртом и краской. Об этом сообщил начальник ГСЧС во Львовской области Юрий Кагитин.

«Пожар был сложный. На открытом складе был размещен технический спирт и краска. Эти вещества принадлежат к легковоспламеняющимся и горючим веществам. Таким образом, чтобы ликвидировать пожар нужно было привлечь много единиц техники и личного состава», — сообщил он, сообщает Galnet.

Отметим, пожар произошел в селе Чишки Пустомытовского района. Там загорелось производственное помещение на улице Леси Украинский, 53.

А в ночь на 28 августа в результате пожара на одном из крупнейших одесских рынков — «Северный» — сгорело около 40 торговых павильонов. А в ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар с человеческими жертвами в отеле «Токио Стар».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер