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Масштабный пожар под Львовом: спасатели показали фото последствий
Во Львовской области в Пустомытовском районе произошел масштабный пожар на складе емкостей со спиртом и краской. Об этом сообщил начальник ГСЧС во Львовской области Юрий Кагитин.
«Пожар был сложный. На открытом складе был размещен технический спирт и краска. Эти вещества принадлежат к легковоспламеняющимся и горючим веществам. Таким образом, чтобы ликвидировать пожар нужно было привлечь много единиц техники и личного состава», — сообщил он, сообщает Galnet.
Отметим, пожар произошел в селе Чишки Пустомытовского района. Там загорелось производственное помещение на улице Леси Украинский, 53.
А в ночь на 28 августа в результате пожара на одном из крупнейших одесских рынков — «Северный» — сгорело около 40 торговых павильонов. А в ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар с человеческими жертвами в отеле «Токио Стар».
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