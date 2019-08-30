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«Слуга народа» не смог назвать фамилию нового премьер-министра: опубликовано видео
Народный депутат от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук не смог назвать имя и фамилию премьер-министра, за которого проголосовал несколькими часами ранее. Видео курьезной беседы с нардепом опубликовали журналисты «Радио Свобода».
Так, депутат не смог сказать, как зовут нового премьера, но заверил, что «общался с ним в Трускавце».
«Я знаю, что это хороший специалист, очень профессиональный человек. Вообще все люди, которые сегодня назначались на министерские должности — профессиональные довольно люди», — сказал народный избранник.
Отметим, что Артем Дмитрук — депутат-мажоритарщик, он победил на выборах в округе № 133 в Одессе. Он владеет спортклубом, является чемпионом Украины по пауэрлифтингу. Ему 26 лет.
Как писали «ФАКТЫ», 29 августа на первом заседании Верховная Рада девятого созыва назначила Алексея Гончарука новым премьер-министром Украины и утвердила состав нового правительства.
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