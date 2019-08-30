25.02 / 25.26 27.58 / 27.99
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Слуга народа» не смог назвать фамилию нового премьер-министра: опубликовано видео

22:11 30 августа 2019 257
Артем Дмитрук
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук не смог назвать имя и фамилию премьер-министра, за которого проголосовал несколькими часами ранее. Видео курьезной беседы с нардепом опубликовали журналисты «Радио Свобода».

Так, депутат не смог сказать, как зовут нового премьера, но заверил, что «общался с ним в Трускавце».

«Я знаю, что это хороший специалист, очень профессиональный человек. Вообще все люди, которые сегодня назначались на министерские должности — профессиональные довольно люди», — сказал народный избранник.

Отметим, что Артем Дмитрук — депутат-мажоритарщик, он победил на выборах в округе № 133 в Одессе. Он владеет спортклубом, является чемпионом Украины по пауэрлифтингу. Ему 26 лет.

Как писали «ФАКТЫ», 29 августа на первом заседании Верховная Рада девятого созыва назначила Алексея Гончарука новым премьер-министром Украины и утвердила состав нового правительства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер