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День рождения Лоту Гули: в Сети появилось фото с празднества
Воровской мир с пор начал активно осваивать новые технологии. Говорят, авторитеты теперь даже проводят сходки по видеосвязи, а некоторые из них завели страницы в соцсетях. Аккаунт в Instagram появился, в частности, у Надира Салифова (он же «вор в законе» Лоту Гули), считающегося одним из самых влиятельных теневых воротил на постсоветском пространстве.
Страница авторитета так и называется — «Лоту Гули Бакинский», пишет Ура.ру.
«Я вор в законе, и честь вора для меня превыше всего. У меня есть своя идея: справедливость и чистота…»— написано там.
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В этом же аккаунте вчера появилось фото с надписью «Спасибо, желаю вам здоровья», — на нем «вор в законе» запечатлен в окружении товарищей — предположительно, на праздновании своего дня рождения (28 августа ему исполнилось 47 лет). Где именно отмечал свой день рождения Гули, не уточняется.
В комментариях пользователи поздравляют его с праздником, а тот охотно благодарит. Впрочем, учитывая прогресс технологий (в частности, развитие методики Deepfake, позволяющей менять лица даже на видео), и эти кадры также могут оказаться фальшивкой — ну, а сам Гули, понятное дело, комментариев не дает.
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Издание напоминает, что Надир Салифов (он же Лоту Гули) — азербайджанский криминальный авторитет. На сегодняшний день он один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. Гули имеет обширные интересы в России (в том числе в Екатеринбурге и Челябинске), несмотря на то, что объявлен российскими силовиками в международный розыск.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне своего дня рождения Лоту Гули вернул «корону» развенчанному 20 лет назад «вору в законе».
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