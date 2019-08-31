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Ломаченко – Кэмпбелл: все о бое
В субботу, 31 августа, в Лондоне на 20-тысячной О2 Arena пройдет бой за три чемпионских пояса в легком весе (WBA, WBO и WBC) между украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 16 из них — нокаутом, 2 поражения).
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ПОЕДИНКА МЕЖДУ ЛОМАЧЕНКО И КЭМПБЕЛЛОМ.
Несмотря на то, что бой пройдет на родине соперника нашего соотечественника, публика в Лондоне встретила Ломаченко очень приветливо и Василий пользуется у британских болельщиков большой популярностью.
Букмекеры видят явным фаворитом предстоящего поединка украинца. Коэффициенты на его победу колеблются в пределах 1,05−1,08,в то время как успех британца — 9,0−11,0. Также высокую вероятность специалисты дают на то, что бой завершится досрочно — на такой исход боя в пользу Василия даются коэффициенты 1,37−1,51, в пользу Кэмпбелла 13,0−15,0.
К слову, на предматчевой пресс-конференции произошел забавный случай. Когда пришел черед фотографирования, Ломаченко взял два своих чемпионских пояса — WBA и WBO, а Кэмпбелл — вакантный WBC. Василий не преминул возмутиться под смех в зале, обратившись к британцу: «Куда ты его взял?»
Отметим, что в андеркарде главного боя вечера пройдут такие поединки.
Коннор Когилл (Великобритания) — Дин Джонс (Великобритания)
Мартин Уорд (Великобритания) — Жозуе Бендана (Никарагуа)
Джеймс Теннисон (Северная Ирландия) — Атиф Шафик (Великобритания)
Саванна Маршалл (Великобритания) — Даниэле Бастиери (Бразилия)
Джо Кордина (Великобритания) — Гэвин Гвинн (Великобритания)
Джошуа Буатси (Великобритания, Гана) — Райан Форд (Канада)
Чарли Эдвардс (Великобритания) — Хулио Сесар Мартинес (Мексика)
Хьюи Фьюри (Великобритания) — Александр Поветкин (Россия)
В прямой трансляций бой Ломаченко — Кэмпбелл можно будет посмотреть на телеканале «Интер». Эфир начнется в 22:00 — в студии программы «Великий бокс» ведущий с экспертами обсудят предстоящий поединок. Сам бой начнется ориентировочно за полночь по киевскому времени.
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