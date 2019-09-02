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Украина

Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на 2 сентября

7:07 2 сентября 2019 30
дождь
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 2 сентября, в Украине будет преимущественно сухо и тепло. Дождь ожидается местами в западных областях страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 2 сентября без осадков, только в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

Осадки будут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях. Температура в этих регионах будет на уровне +15+17 градусов ночью, +29+31 днем.

На остальной территории Украины температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, на побережье морей до +21, в восточных областях местами от +8 до +11. Днем воздух прогреется до +32 градусов.

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре предупреждали, что вся следующая неделя 2−8 августа будет жаркой, а народные синоптики, напротив, уверены, что первая декада сентября будет дождливой.

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