Знай наших! Украинский школьник стал призером международных олимпиад в Израиле и Венгрии

Общество и люди

Украинский школьник принял участие сразу в двух международных олимпиадах. Олимпиада по физике проходила в Тель-Авиве (Израиль), олимпиада по астрономии и астрофизике — в Будапеште (Венгрия). Выпускник Киево-Печерского лицея № 171 «Лидер» Михаил Цысин попал на обе, и на обеих взял «бронзу». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как ученик 10 класса киевского лицея N 208 Федор Юдин завоевал «золото» на международной олимпиаде по математике в Великобритании.

Как рассказал Михаил Цысин «ФАКТАМ», каждая олимпиада длилась около недели:

— На олимпиаде по физике было два тура: теоретический и экспериментальный, а на астрономии и астрофизике — четыре: теория, обработка данных, наблюдательный тур в планетарии и наблюдательный тур с телескопом. Тем не менее олимпиада по физике была сложнее. В ней участвовали около 400 человек из разных стран. Кроме того, как теперь уже выяснилось, по физике в этом году задания были одними из самых сложных за всю историю олимпиады. «Бронза» — это неплохо. Хотя, честно говоря, ожидал от себя большего. Долго готовился к этой олимпиаде, но когда увидел задания, многие из них сначала поставили меня в тупик.

Что касается астрономии и астрофизики, то на эту олимпиаду я попал, можно сказать, случайно. Мне всегда были интересны эти предметы, учился с удовольствием. Но ни о каких олимпиадах даже не думал. А два года назад друг предложил мне сходить на районную олимпиаду. Я сходил — и в результате все так закрутилось, что попал на международную. Не думал, что там что-то возьму, потому что готовился, в основном, к физике. На интенсивную подготовку к астрономии оставалось буквально две недели. Тем не менее и здесь удалось получить «бронзу».

По словам Михаила, на олимпиадах такого уровня все очень строго. Даже в свободное время участникам запрещают пользоваться мобильными телефонами.

— В Тель-Авиве у нас забрали телефоны, — рассказывает Михаил, — чтобы наши руководители, получившие задания за день до тура (они должны были делать перевод), с нами не разговаривали и не могли до утра передать нам задания. Соответственно, не было связи ни с родителями, ни с друзьями. Но это в каком-то смысле помогает настроиться на рабочий лад. На самом деле к олимпиадам я привык. За время учебы в лицее «Лидер» (а учился там с шестого класса) постоянно принимал участие в районных, городских, областных и всеукраинских олимпиадах. Конкуренция меня не пугает. Наоборот, просыпается спортивный интерес. На олимпиадах я всегда знакомлюсь с новыми людьми, что тоже очень интересно. Никогда не думаю о других участниках как о конкурентах.

В свободное от выполнения заданий время мы общаемся, гуляем, весело проводим время. Никто не сидит за книжками 24 часа в сутки. Кстати, это одна из моих методик — ни в коем случае не учиться день и ночь. Нет никакого смысла сидеть за книгами весь день, ты только сильно устанешь, но больше информации не усвоишь. Эффективнее всего материал усваивается в течение первых четырех часов. Дальше, как ни старайся, нужного эффекта уже не будет. Лучше отвлечься, погулять с друзьями, отдохнуть. А на следующий день с новыми силами взяться за учебу. Не знаю, как у других, но в моем случае это работает именно так.

«Бронза» — это неплохо. Хотя, честно говоря, ожидал от себя большего», — признается Михаил

Михаил Цысин говорит, что интерес к точным наукам у него проснулся в пятом классе, когда родители подарили ему журнал «Квантик», где были научные материалы для детей.

— Мне стало интересно, — вспоминает Михаил. — В журнале был конкурс с задачами и головоломками. Любой желающий мог попробовать их разгадать и отправить в редакцию результаты. Я это сделал и попал в список победителей. Было безумно приятно увидеть в журнале свою фамилию. А потом попал в лицей «Лидер», где учителя никогда не дают скучать (улыбается). Большинство учеников лицея амбициозные ребята, которые постоянно принимают участие в разных олимпиадах. Мне не хотелось от них отставать.

В этом году в связи с подготовкой Михаила сразу к двум международным олимпиадам времени на другие предметы иногда не хватало. Кроме того, ему нужно было готовиться к внешнему независимому оцениванию.

— Математику сдал на 199 баллов (из 200 возможных!), физику — на 198, — продолжает Михаил. — По украинскому языку, правда, получил всего 163 балла. Но так как этот предмет у меня не профильный, а за участие в международной олимпиаде мне еще добавили баллы, я без проблем поступил на физический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Уже сейчас у меня начинается учеба. А дальше посмотрим — не исключено, что попробую попасть на учебу за границу.

По словам директора лицея «Лидер» Дмитрия Кравченко, такие результаты на ВНО для учеников их учебного заведения не редкость.

— Многие наши выпускники получили больше 190 и максимальные 200 баллов, — рассказал «ФАКТАМ» Дмитрий Кравченко. — 16 человек в этом году стали призерами республиканских олимпиад. А на международных олимпиадах у нас в этом году три медали — две «бронзы» и одно «серебро» (на международной олимпиаде по биологии). Это очень хорошие результаты.

Дети стараются, хотят учиться. Но боюсь, что, если в украинской системе образования ничего не изменится, таких успехов в дальнейшем не предвидится. Нельзя не говорить об очевидных проблемах. О катастрофической нехватке хороших учителей, об отсутствии новых технологий в подготовке современного учителя. Учителей готовят по устаревшим стандартам. Детям должны преподавать робототехнику, рассказывать об искусственном интеллекте. Мир стремительно меняется. А в большинстве школ остается обычный урок информатики — такой же, как был десять лет назад.

Не менее глобальная проблема — зарплаты учителей. Ставка молодого специалиста сейчас составляет чуть больше пяти тысяч гривен. При том, что средняя зарплата в Киеве — 15 тысяч гривен. Если в ближайшее время ничего не изменится, боюсь, что об успехах наших детей в сфере образования придется забыть.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как украинские школьники получили четыре медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Китае.

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