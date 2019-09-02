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На Байкале установили бюст Путина, чтобы жаловаться ему на проблемы: в сети волна смеха (видео)
На берегу Байкала жители Ольхонского района Иркутской области России установили памятник Путину и жалуются ему на правовой беспредел. Ранее в российском Сочи люди на коленях просили Путина, чтобы местные власти не сносили их дом.
В сеть выложили видео, на котором жители района на фоне огромной головы хозяина Кремля с надписью «Гарант Конституции» сетуют на то, что они находятся «в ситуации ограничения прав и постоянной угрозы привлечения к ответственности за то, что на других территориях страны нарушением не является». В сети тут же отозвались на новую форму общения народа с президентом, заметив, что что россияне «установили бюст главной проблемы, от которой сами страдают, чтобы пожаловаться ему на проблемы».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», художник Игорь Поночевный, который рисует под именем «Алеши Ступина», изобразил беззубые протесты в России меткой карикатурой — человек в балаклаве бросает не бутылку с «коктейлем Молотова», а воздушные шарики.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.