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Преемник Шакро Молодого объявил войну «вору в законе» Гули
Преемник криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) «вор в законе» Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) решил организовать сходку авторитетов для лишения воровского титула Надира Салифова (Лоту Гули) — главного авторитета Азербайджана. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».
Отмечается, что Бадри Кутаисского возмутил инцидент, произошедший 26 августа в Турции, когда 35-летнего потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежович) избили на первой встрече с Гули его подручный по кличке Арман Дикий (новый кандидат в воры в законе) за якобы проявленную дерзость к его боссу.
По этой причине, как считает Бадри Когуашвили, Салифов, допустивший подобное, не является «вором в законе» и должен быть лишен своего титула.
Когуашвили отметил, что он «не для того прошел Красноярск [отбыл срок в ИК-31], чтобы фраера безнаказанно били воров». Его поддержал и Захарий Калашов, отметивший, что произошедшее в Турции — пощечина для него.
Однако другие кримильные авторитеты не разделили взглядов Бадри, предрекая ему плачевный финал. По их мнению, того, что сделал Арман, не хватит, чтобы тормознуть Гули, даже если у кого-то и хватит смелости лично сделать ему такую «предъяву».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Надир Салифов (Гули) «короновал» потерявшего свой титул 20 лет назад Армана Джаниняна (Арман Калужский) во время встречи, на которой был избит Гурам Чихладзе (Квежоевич).
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