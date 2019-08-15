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Брэд Питт увлекся актрисой-двойником Анджелины Джоли – СМИ (фото)
В то время, как Анджелину Джоли заподозрили в попытке увести из семьи Криса Хемсворта, ее уже практически бывшему мужу Брэду Питу приписывают увлечение молодой актрисой Самантой Робинсон.
Издание Woman’s Day пишет, что 55-летний Брэд проникся романтическими чувствами к 27-летней Саманте, вместе с которой он снимался в картине Квентина Тарантино «Однажды.в Голливуде». Она сыграла там небольшую роль Эбигайл Фолгер.
Британско-американская актриса, в чьих жилах течет также панамская кровь, внешне напоминает Джоли — обе они привлекательные брюнетки и имеют схожую структуру лицевых костей.
«Их притяжение друг к другу было бесспорным… Она определенно похожа на Энджи и это полностью его типаж. Они наслаждаются компанией друг друга и много времени проводят вместе», — утверждает источник издания. Якобы пара уже тайно выбирается на свидания. И члены съемочной группы, «затаив дыхание», наблюдают: как далеко зайдут отношения Брэда и Саманты и дальше.
Впрочем, Питту уже приписывали роман с партнершей по фильму «Однажды …в Голливуде» — Марго Робби.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Брэда Питта смутила другая его партнерша по фильму «Однажды …в Голливуде», публично пристававшая к нему с поцелуями.
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