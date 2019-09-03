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Стиль жизни

Копирует чужие наряды: Аллу Пугачеву обвинили в плагиате (фото)

12:57 3 сентября 2019 75
Пугачева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Единственная солистка группы «Ласковый май» и жена продюсера коллектива Андрея Разина Наталья Грозовская обвинила дизайнеров примадонны российской сцены Аллы Пугачевой в том, что они копируют чужие наряды. Причиной стало платье, в котором российская примадонна ходила на свидание с мужем.

«Дизайнеры одежды Аллы Борисовны, плагиатируют мои костюмы, и это не первый раз», — возмутилась Грозовская в соцсетях. Она также добавила свое фото в черном платье и фото Пугачевой в очень похожем наряде.

Пугачева

Поддержал жену и Разин. «Алла Борисовна прислушалась к солистке группы „Ласковый май“ Наталье Грозовской, которая проживает в США, и вот уже 16 лет, как одевается у Наташиных дизайнеров», — пошутил он.

Разин

Напомним, что ранее украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали за то, что она «метит на место» Аллы Пугачевой.

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