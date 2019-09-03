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Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: Скорпионам пора отдыхать, а Львам веселиться
Воскресенье, 8 сентября, — день, когда не стоит подписывать деловые бумаги, а также давать и брать в долг.
«Факты» предлагают вам гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака.
Овен
Основная ваша задача до конца выходных — сохранять душевное равновесие. Не планируйте свиданий.
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Телец
День не слишком легкий Возможны неприятные контакты и звонки, вероятны недоразумения в личной жизни.
Близнецы
Не ставьте на карту все, что у вас есть, даже если вам так советуют самые близкие люди.
Рак
Не стоит тратить день на хозяйственные дела, лучше отправляйтесь за город и пожарьте шашлыки.
Лев
После обеда вас может ожидать шумная компания, не стоит отказываться от возможности отдохнуть с хорошими людьми.
Дева
Хорошо отдохните и не связывайте себя никакими обещаниями: вероятно, их будет очень сложно выполнить.
Весы
Чем меньше о ваших планах будут знать окружающие, тем будет лучше для вас.
Скорпион
Оставайтесь дома и отдохните. Оградите себя от ненужных встреч и контактов, иначе уже в понедельник не сможете работать из-за усталости.
Стрелец
Хорошее время для решения семейных проблем и мелкого ремонта. Также хорошо покупать теплые вещи.
Козерог
Если ваша интуиция говорит вам, что от вас что-то скрывают, верьте ей. Самое время поговорить с близкими.
Водолей
Не стоит работать в этот день, больше внимания уделите своей семье и старшим родственникам.
Рыбы
Не стоит принимать близко к сердцу известия о грядущих переменах, слухи окажутся ложными.
Удачного вам дня!
А если вы хотите узнать, как уберечь себя от постоянных стрессов, то прислушайтесь к советам известной ясновидящей.
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