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Украинского школьника признали одним из лучших в мире знатоков географии
Ученик винницкого лицея Андрей Марценюк получил бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Уточняется, что всего в олимпиаде приняли участие более 160 школьников из 43 стран мира. Финал мероприятия и награждение призеров прошли 3 сентября 2019 года в городе Тэгу (Южная Корея).
«Во время соревнования участники выполняли теоретические и практические задания, где проверялись их знания геосферы, гидросферы, атмосферы и мезосферы», — говорится в сообщении.
Особенностью нынешней олимпиады стал конкурс исследовательских проектов, где школьники из разных команд, а следовательно и разных стран, объединялись для работы над совместным заданием. Таким образом жюри оценивало навыки командной работы, а также умения преодолевать языковые барьеры.
Всего в состав команды от Украины вошло четверо учеников из разных регионов страны. А именно:
- Дарья Воронцова, ученица специализированной школы № 17 Подольского района. Киева;
- Анастасия Заячук, ученица Черновицкой гимназии № 4;
- Андрей Марценюк, ученик Якушинецкого лицея (Винниччина);
- Иван Феняк, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете им. И. Франко.
Организаторы также предусмотрели экскурсионную программу. Так, участники смогли увидеть интересные природные и культурные объекты.
Напомним, что ранее участники двух украинских команд завоевали 9 медалей на Международных олимпиадах по информатике и астрономии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе украинец Артем Бараненко впервые в истории был признан лучшим выпускником Королевской академии Сухопутных войск Великобритании. В частности, украинский военный получил особую награду — Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск в Сандгерсти.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!