Украина

Аппетит приходит во время еды: Лавров "спалился" с планами о создании новых "ДНР"-"ЛНР"

Глава МИД России Сергей Лавров во время лекции в МГИМО призвал студентов-первокурсников — будущих дипломатов — активнее бороться за мир. За «русский мир» во всем мире, результаты прихода которого хорошо видны на оккупированных территориях Донбасса и в прифронтовых населенных пунктах, а также в аннексированном Крыму.

Анализ выступления Лаврова провел украинский журналист Роман Цимбалюк, отметивший как традиционные нападки на Украину, так и возросшие аппетиты Российской Федерации, глава МИДа которой замахнулся на «общее пространство» от Лиссабона через Владивосток и до Джакарты.

«Миротворческий» аппетит приходит во время еды", — комментирует заявления Лаврова журналист и добавляет, что, по его мнению, в таких глобальных вопросах главное — «защита прав русскоязычного населения», особенно в Украине.

«Сергей Викторович пояснил будущим дипломатам, что Порошенко хотел купить Евросоюз. Планировалось, что Украина сделает так, что закон об образовании и языке не будет распространяться на языки стран ЕС. То есть весь мир, „русский мир“, должен снова сплотиться и остановить украинизацию Украины», — пишет Роман Цимбалюк на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «русский мир» в самой России отличается массовыми избиениями россиян, выходящих на акции протеста.





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