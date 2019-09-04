Стиль жизни

Иванка Трамп появилась на публике с новой стрижкой и поборолась с ветром за свое платье (фото)

Старшая дочь и советник президента США Дональда Трампа прибыла в Колумбию с рабочей поездкой. Перед визитом Иванка Трамп сменила имидж, укоротив свои белокурые волосы и сделав стильную стрижку боб-каре. Как отмечает издание Insider. Иванка подстриглась так коротко впервые с 2005 года.

В аэропорт Боготы Иванка прибыла в элегантном белом платье Badgley Mischka за 395 долларов. Позже «первая дочь» США переоделась в зеленое платье стоимостью 1650 долларов от колумбийского дизайнера Йоханны Ортис. Оригинальный наряд Иванки, впрочем, высмеяли в сети. Кто-то отметил, что Трамп в своем «военно"-зеленом цвете терялась на фоне девушек-кадетов национальной полицейской академии, принимавших участие в церемониальной встрече в форме практически такого же оттенка.

Другие прицепились к моменту, когда ветер взметнул необычные рукава наряда, придав Иванке странный вид и моментами практически полностью скрывая ее лицо. Иванка, видимо уже пожалевшая о выборе одежды для подобной погоды, безуспешно пыталась усмирить «летающие» рукава. А пользователи сети начали сравнивать ее с ящерицей, устрашающей врагов, публикуя соответствующие коллажи с заголовками: «Кто носит это лучше?».

Вечером 37-летняя мать троих детей появилась на торжественном приеме, устроенном в президентском дворце главой державы Иваном Дуке Маркесом и его женой, в эффектном атласном золотисто-желтом туалете стоимостью 1800 долларов — также от Йоханны Ортис.

Колумбия — первая остановка Иванки в ее турне по странам Южной Америки, где она презентует проект администрации Трампа, дающий возможность женщинам «реализовать свой экономической потенциал».

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в соцсетях возмутились хамским обращением Дональда Трампа с женой Меланией.

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