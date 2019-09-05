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Цемаха выдавать нельзя: сорок депутатов Европарламента обратились к Зеленскому
Депутаты Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просят не допустить выдачи Российской Федерации свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. Об этом идет речь в письме инициатора обращения, европарламентария от Нидерландов Кати Пири.
«Мы понимаем ситуацию, в которой проходят переговоры (об обмене между РФ и Украиной, — ред.), и дипломатические усилия украинской власти. Однако Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании уничтожения MH17. Доступ Совместной следственной группы к нему и его показаниям имеет чрезвычайную ценность для эффективного судебного расследования», — говорится в письме.
Письмо подписали 40 депутатов, которые считают, что если Цемах станет участником обмена заключенными между Россией и Украиной, то с высокой вероятностью сумеет избежать допроса следователями международной следственной группы (JIT), которая ведет дело о крушении рейса MH17 на Донбассе.
«Просьба России о выдаче украинского гражданина весьма странная. Она свидетельствует о том, что российское правительство хочет не допустить появления этого человека в суде», — пишет Пири.
В письме также подчеркивается, что Цемах — гражданин Украины, который находится под стражей, и напоминается о резолюции СБ ООН, по которой все лица, прямо или косвенно ответственные за уничтожение MH17, должны предстать перед судом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что появления слухов о том, что арестованного экс-боевика Владимира Цемаха могут выдать России в рамках обмена пленными, в Нидерландах заявили о его важности для дела об авиакатастрофе рейса МН17 «Малазийских авиалиний» и попросили не выдавать арестованного РФ. С соответствующим письмом к украинской стороне обратилась государственная прокуратура Нидерландов. Так, по словам руководителя совместной следственной группы по делу о крушении пассажирского «Боинга» Фреда Вестербеке, следователям важно, чтобы Цемах был доступен для допросов в качестве подозреваемого.
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