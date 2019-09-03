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Дело МН17: Украину просят не отдавать Цемаха России
После того, как в Украине начали активно циркулировать слухи, что арестованного экс-боевика Владимира Цемаха могут выдать России в рамках обмена пленными, в Нидерландах заявили о его важности для дела об авиакатастрофе рейса МН17 «Малазийских авиалиний» и попросили не выдавать арестованного РФ.
Как сообщает издание nrc.nl, с соответствующим письмом к украинской стороне обратилась государственная прокуратура Нидерландов. Так, по словам руководителя совместной следственной группы по делу о крушении пассажирского «Боинга» Фреда Вестербеке, следователям важно, чтобы Цемах был доступен для допросов в качестве подозреваемого. Информация о том, что позволило определить этот статус Цемаха, не распространяется.
В то же время, как утверждает издание, в Украине Цемаха арестовали за участие в боевых действиях в рядах боевиков, а не в связи с катастрофой МН17. Так что решение о его дальнейшей судьбе — компетенция украинских властей. Ответ на свое письмо господин Вестербреке пока что не получил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по одной из версий, имя Владимира Цемаха внесла в обменный список в последний момент, заявив, что без него обмен пленными вовсе не состоится.
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