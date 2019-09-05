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Шоу-бизнес

Бывшая жена Павлика опубликовала пикантные фото, сделанные его любовницей

1:52 5 сентября 2019 46
Павлик и нынешняя жена
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшая жена известного украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева заявила, что знала про любовниц экс-супруга. Свое признание она сделала на странице в социальной сети.

Более того: певец даже присылал жене свои голые фото, сделанные любовницей.

«Подозревала ли я что-то? Конечно! Но я так устала от его приключений — до этого пять лет в любовницах ходила Татьяна, тоже концертный администратор. До этого 18 летняя стюардесса… я подавала на развод уже тогда, но документы вернулись из-за алиментов, которые надо было оформить. Он умолял меня, что изменится, что больше не будет! Уходят ли от хороших жён? Конечно уходят, только надо знать причину, а я ее озвучивать не буду!», — пишет бывшая жена певца.

По словам Ларисы, Павлик всегда тратил деньги на молодую любовницу, а семье говорил, что их нет. При этом Созаева считает, что Репяхова встречается с певцом только из корыстных побуждений, так как сама из многодетной семьи и часто нуждалась в деньгах.

Она пишет, что певец купил девушке норковую шубу, затем снял квартиру. Кроме того, выплатил долг, который возник у нее перед прежним работодателем — около 30 тысяч гривен.

«Ее маме купил айфон, а его мама с телефоном б/у простой марки. С его слов, на неё он потратил около 200 тысяч гривен за год, когда ухаживал! При этом отказывая всем своим родным — детям, жене, маме, племяннице», — рассказала бывшая жена певца.

Читательницы поста Ларисы дружно поддержали покинутую певцом супругу:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виктор Павлик признался, что их связь с 25-летней Екатериной Репяховой длится уже четыре года. Екатерина занимается пиаром исполнителя и его концертами.

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