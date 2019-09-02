Шоу-бизнес

Я так сильно люблю: Виктор Павлик спел о страсти в новом клипе (видео)

Популярный певец Виктор Павлик, рассказавший недавно «ФАКТАМ» правду об отношениях с молодой возлюбленной Катерной Репяховой, впервые за долгое время выпустил новый клип. Песню на украинском языке «Конвалія» он посвятил любимой. Говорит, давно не испытывал таких чувств и драйва от работы.

«Каждый день я получаю десятки писем от авторов разных песен. И как показывает практика — там не бывает ничего стоящего. По этой причине, в последнее время я несерьезно относился к подобным предложениям. „Конвалія“ попала ко мне случайно, она написана молодым и современным автором. Когда я ее услышал впервые, сразу понял — песня молодежная и мне не подойдет. После этого я ее слушал вновь и вновь. Она не давала мне покоя. И я рискнул. Это история про страсть, про искренность, про привязанность двух родных душ», — рассказал «ФАКТАМ» Виктор Павлик.

Клип снимали в Португалии, на берегу океана. Ради красивой картинки певец пожертвовал всем заработанным. Смотрите, что из этого получилось.

«ФАКТЫ» писали о том, что возлюбленная Виктора Павлика намекнула на свадьбу.

Также обновленная группа «Грибы» поздравила с началом учебного года новым клипом «О.Grebz».

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