Прогноз погоды на 5 сентября

Украина

После резкого похолодания, накрывшего большую часть Украины 4 сентября, с четверга, 5 сентября, температура воздуха на большей территории страны будет постепенно повышаться.

По прогнозу заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, 5 сентября в Украине будет сухо. Днем возможны порывы ветра, скорость — до 8 метров в секунду. Воздух на юге страны прогреется до 30 градусов, а в западных областях столбики термометров опустятся до плюс 20.

По данным Украинского гидрометцентра, осадки ожидаются в Сумской, Харьковской области, в Полтаве, Днепре, в Николаеве, Херсоне, а также Кропивницком. В Крыму также пройдут дожди с грозами. Температура в этих областях будет от 23 до 26 градусов выше нуля.

На западе — во Львове и Луцке — 21−23 градуса, в Донецке и Луганске, по-прежнему, летняя жара (до 28 градусов) и сухо.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик, Владимир Деркач, прогнозировал, что в сентябре будут дожди и температурные качали.

О погоде на этой неделе читайте в материале ФАКТОВ: «Жара вернется: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни.





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