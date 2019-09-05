Политика

Путин признал вину за сбитый Boeing МН-17: в России указали на важный момент

Тот факт, что в конце августа не состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, а также то, что Кремль якобы запросил включить в списки удерживаемых лиц боевика из Снежного Владимира Цемаха, говорит о том, что в РФ признают свою вину за сбитый малазийский «Боинг». Об этом в интервью «Обозревателю» заявил российский политик, президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.

Политик отмечает, что Путину хочется вернуться в «Большую семерку», поэтому он откликнулся на предложение Запада об обмене пленными с Украиной.

Сейчас в Москве, по словам Гозмана, решается вопрос, как попасть в G7 и заполучить важного свидетеля по сбитому лайнеру рейса МН17.

«У нас пошли слухи, что наша сторона требует отдать Цемаха. Если действительно наши настаивают на нем, то это, конечно, полное признание вины за сбитый „Боинг“. Потому что других заслуг, помимо участия в этом преступлении, у этого мужика, по-видимому, нет», — сказал политолог.

Напомним, Владимир Цемах является важным свидетелем по делу о катастрофе в небе над Донбассом пассажирского «Боинга» Малазийских авиалиний, который летом 2014 года был сбит из российского ЗРК «Бук». В одном из интервью «начальник противовоздушной обороны Славянской бригады» боевиков «ДНР» заявлял, что он прятал «Бук».

На днях депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просят не допустить выдачи России свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

О том, почему не состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter