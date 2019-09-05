Брат Кейт Миддлтон явился на гламурную церемонию с собакой вместо дамы (фото)

Стиль жизни

Младший брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон удивил выбором спутницы на гламурную церемонию вручения премий «Мужчина года» журнала GQ. Вместо дамы Джеймс Миддлтон взял с собой одну из своих собак — кокер-спаниэля Эллу. Она сопровождала хозяина на красной коровой дорожке и чинно сидела вместе с ним за столиком. Судя по всему, организаторы мероприятия не возражали.

Элла, как пишет издание People, была одета в специальный жилет с надписью «Домашние животные как терапия». Таким образом пес и его владелец выразили поддержку одноименному британскому благотворительному фонду, предоставляющему в терапевтических целях собак, кошек и других животных больницам, школам, домам престарелых и прочим заведениям.

32-летний Джеймс ранее признавался, что собаки помогли ему самому пережить сильную депрессию, в которой он находился долгое время.

У Миддлтона девять собак, фотографии которых он часто публикует в соцсетях. Элла живет у него уже около десяти лет.

Многие, однако, задались вопросом — где же девушка Джеймса, француженка Ализе Тевене, с которой он встречается уже почти полтора года и которую прочат ему в невесты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у Джеймса Миддлтона украли велосипед со специальной тележкой, в которой он возил своих псов.

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