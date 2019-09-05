Мир

Сегодня, 5 сентября, начался учебный год в престижной лондонской школе Thomas’s Battersea. Впервые к ученикам этого заведения присоединилась принцесса Шарлотта — дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В «первый раз в первый класс» (который, на самом деле. называется подготовительным) четырехлетнюю Шарлотту привели оба ее родителя. В сентябре 2017 года, когда в школу впервые отправился старший брат Шарлотты принц Джордж, новоиспеченного школьника сопровождал один только отец. Кейт к своему глубокому разочарованию не смогла составить компанию сыну и мужу. В то время она была беременна принцем Луи и страдала сильнейшим токсикозом, так что не была в состоянии выйти из дома. «Она бы все отдала, чтобы быть там», — говорил источник во дворце. Теперь герцогиня Кембриджская получила возможность в полной мере почувствовать себя мамой «первоклассницы».

«Бывалый» школьник, шестилетний Джордж, также пришел вместе с сестричкой. Он намерен помочь ей освоиться в новой обстановке и показать, что к чему. Шарлотта, посещавшая детский сад, уже давно рвется в «школу для больших». Они с Джорджем очень близки и девочка с восторгом предвкушала, что теперь они будут учиться вместе. Уильям рассказал журналистам, что его дочка была радостно взволнованна сегодня.

Перед началом занятий семейство устроило на входе в школу короткую фотосессию для прессы. Дети были в школьной форме. А Кейт, как сообщает Daily Mail, выбрала для семейного мероприятия очаровательное платье розовое платье с цветочным узором. Шарлотта была в прекрасном расположении духа и, как всегда, охотно позировала перед камерами. Раз она шутливо спряталась от фотографов за мамой, что вызвало у Кейт смех. Шарлотта также уверенно пожала руку встречавшей ее учительнице.

Первый день в школе будет не слишком трудным. Обычно ученики знакомятся между собой и с учителями. Им показывают их классы, парты и шкафчики, расположение туалетов.

Обучение в школе Томаса стоит почти 19 тысяч фунтов стерлингов в год (примерно 23 тысячи долларов). Причем за Шарлотту родители будут платить немного меньше, так как за обучение второго ребенка в этой же школе полагается скидка.

Домашние задания для учеников младших классов здесь являются необязательными. При школе имеются 24 кружка — в том числе дискуссионный клуб (в котором могут участвовать дети с пяти лет), фехтование, гольф, философия, гончарное искусства, уроки итальянского языка. В программу обязательного обучения для мальчиков и девочек входит балет. Причем, занятия идут под живую музыку: играет пианист.

В списке учеников Шарлотта будет числиться под фамилией Кембридж. Официальный титул «Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта» употребляться не будет. Также, как и «родовая» королевская фамилия Маунтбеттен-Виндзор. По традиции, принцы и принцессы, поступая в учебные заведения, берут себе фамилии на основе отцовского титула. Старший брат Шарлотты также учится под именем Джордж Кембридж. А его отец и дядя Уильям и Гарри в свое время были известны, как Уильям и Гарри Уэльс, будучи сыновьями Чарльза, принца Уэльского.

Перед школой Джордж и Шарлотта хорошо отдохнули в гостях у своей прабабушки-королевы, погостив у нее в Балморале.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. pic.twitter.com/8l63WEjzcw — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 5, 2019

Ранее, как писали «ФАКТЫ», принцесса Шарлотта стала звездой благотворительной регаты, в которой принимали участие ее родители, показав публике язык.

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри пренебрегли приглашением королевы в гости под странным предлогом.

Читайте также: Принца Гарри поймали на лжи: соцсети возмутила очередная «лицемерная» речь внука королевы.

Читайте также: Меган Маркл вопреки воле дворца наняла пиарщиков Майкла Джексона и Харви Вайнштейна, чтобы улучшить свой имидж.

Читайте также: Брат Кейт Миддлтон явился на гламурную церемонию с собакой вместо дамы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter