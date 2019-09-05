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Ей очень повезло: стало известно, как живет дочь Началовой после ее смерти (фото)
После смерти Юлии Началовой ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и отец. Вера проводит в семье Алдонина каникулы, они вместе ездят отдыхать. В первый день учебы девочку привели в школу всем семейством.
После того, как Евгений опубликовал фото со школьной линейки, в сети стали обсуждать жизнь Веры. Многим показалось, что у девочки очень грустные глаза.
Опровергнуть это взялась пиар-менеджер Началовой Анна Исаева. На своей странице в Instagram она рассказала, как сейчас живет Вера. Она заверила, что девочка окружена любовью и заботой родных людей, она счастлива и успешна.
«Вы пишете мне: „У Веры грустные глаза на фото с папой у школы, которое попало в сеть 2 сентября“. Что за бред? Как можно разглядеть грусть в глазах? Отвечу так: у Веры веселые и даже немножко лукавые глаза ребенка, который смотрит на мир и ожидает от него только хорошего. Вера любит учиться, она погружена в музыку, живопись, в школьный мюзикл, в котором сыграет одну из главных ролей. Вечерами она ставит бабушке музыкальные фрагменты из будущего спектакля и тихонько разучивает партии», — рассказала Исаева.
Также Анна добавила, что на тему трагической смерти Юлии Началовой в семье стараются не говорить. Ведь девочка очень болезненно переживала утрату. Но бережное и чуткое отношение родных, любовь и забота творят чудеса.
«Ей очень повезло с бабушкой и дедушкой. Ей повезло с папой! Что большая редкость. И больше всего ей повезло, конечно, с мамой. Думаю, Юля спокойна за свою дочь, она в правильных, терпеливых, мудрых руках», — написала Анна.
Напомним, певица Юлия Началова внезапно скончалась от сепсиса, который развился из-за пустяковой раны. После ее смерти стали проявляться мистические знаки. На могилу Юлии даже водили туры.
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