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Шоу-бизнес

Страсть и нежность: Ирина Билык потрясла неожиданными образами (фото)

12:46 5 сентября 2019 196
Ирина Билык
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая накануне показала пикантное постельное фото, попросила своих поклонников выбрать, какой ее образ им больше нравится.

«Привет, дорогие, готовлю для вас что-то новенькое, но нужен совет. Что ближе: 1 или 2?» — написала она в Instagram, добавив два снимка.

На одном из них певица позирует в экстравагантном и сексуальном наряде, демонстрируя стройные ноги и пышную грудь.

Билык

Второй образ Билык более целомудренный — длинное платье и нежный венок.

Билык

Поклонникам певицы понравились оба образа, но они считают второй более оригинальным.

«На первом фото подумала, что Таня Овсиенко. Ну очень похожа, на втором не ошибешься — Ирина Билык, в привычном образе», «Первое — Овсиенко юная», — отмечают комментаторы.

Напомним, ранее Ирина Билык поссорилась с Екатериной Кухар из-за «Танців з зірками».

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