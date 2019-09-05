Страсть и нежность: Ирина Билык потрясла неожиданными образами (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая накануне показала пикантное постельное фото, попросила своих поклонников выбрать, какой ее образ им больше нравится.

«Привет, дорогие, готовлю для вас что-то новенькое, но нужен совет. Что ближе: 1 или 2?» — написала она в Instagram, добавив два снимка.

На одном из них певица позирует в экстравагантном и сексуальном наряде, демонстрируя стройные ноги и пышную грудь.

Второй образ Билык более целомудренный — длинное платье и нежный венок.

Поклонникам певицы понравились оба образа, но они считают второй более оригинальным.

«На первом фото подумала, что Таня Овсиенко. Ну очень похожа, на втором не ошибешься — Ирина Билык, в привычном образе», «Первое — Овсиенко юная», — отмечают комментаторы.

Напомним, ранее Ирина Билык поссорилась с Екатериной Кухар из-за «Танців з зірками».

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