Любовница Павлика устроила публичные разборки с бывшей женой певца

Шоу-бизнес

Почти четыре года певец Виктор Павлик скрывал отношения с молодой любовницей, его пиар-менеджером Катериной Репяховой. Даже после того, как он публично заявил о разводе, казалось, все стороны смогли договориться, не станут выносить сор из избы и публично выяснять отношения. Но после многочисленных интервью молодой возлюбленной Павлика, в одном из которых она заявила, что «от хороших жен не уходят» бывшая жена Виктора Павлика Лариса не сдержалась и опубликовала эмоциональный пост в Facebook, в котором рассказала об изменах Виктора Павлика и обвинила Репяхову в корысти. Мол, артист тратит на возлюбленную колоссальные суммы, в то время как для нее и их сына денег никогда не было.

Репяхова разразилась ответным постом, в котором не стала щадить чувств соперницы, обвинив ее во лжи и даже в том, что жила на средства мужа.

«Вы, Лариса отдыхали летом заграницей, зимой на лыжах. Вы, Лариса при мне просили своего бывшего мужа купить то часы, то куртку (и это нормально). Вы, Лариса просили мужа купить новый айфон, на тот момент, когда он уже ушёл из дому. Я свидетель того, как Виктор регулярно высылает деньги на продукты. Тысячами. И так было все 4 года. Неужели нельзя найти деньги и на Макдональдс? Мне кажется, вам пора перестать перекладывать ответственность за собственную жизнь на кого-то другого», — пишет Екатерина.

Также она опровергла обвинения в корысти. Говорит, что и до знакомства с Виктором могла себе позволить посещать дорогие салоны красоты и путешествия.

«Я все детство путешествовала с мамой. Благодаря моей сестре (не вашему бывшему мужу) я имею привычку обслуживаться в качественных салонах и в принципе ухаживать за собой (мне для этого мужчина не нужен). А вы знаете, что у мамы Виктора стоит новый телевизор с моей инициативы? Она сама отказалась от нового телефона, попросив телевизор. Вы знаете в каких количествах Виктор помогает своим детям и внукам? А я знаю!», — парировала Репяхова.

Лариса вступать в дальнейшую дискуссию с Катериной не стала. «Зачем портить этим негативом себе жизнь?!», — написала она.

От выяснений отношений женщин Виктор Павлик пока держится в стороне. На тему ухода из семьи он высказывается очень осторожно. В интервью «ФАКТАМ» певец признался, что отношения с Репяховой длятся почти четыре года. Жениться артист пока не собирается.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter