Будут угощать деликатесами: стали известны подробности свадьбы Собчак и Богомолова

Шоу-бизнес

Российская светская львица и телеведущая Ксения Собчак, которую недавно сфотографировали с внушительным животиком, выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова 13 сентября, а отпразднует бракосочетание в сердце Москвы — Петровском пассаже.

Об этом пишет Telegram-канал «Московская сторожевая».

По данным канала, влюбленные будут угощать гостей деликатесами от Bosco (одна из самых дорогих. Правда, в сети отнеслись к этому с иронией.

«Ну откуда у него деньги на Bosco, сама и будет оплачивать свою же свадьбу. С Виторганом все скромнее вроде было», — пишут скептики.

Кстати, о деньгах: совсем недавно Ксения Собчак и ее мать Людмила Нарусова купили две квартиры в центре Москвы за 300 миллионов. Говорят, телеведущая спешила с покупкой, чтобы не делиться потом с Богомоловым, если решит развестись.

Напомним, что сам Богомолов уверен — эта любовь навсегда.

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