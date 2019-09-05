Появились новые доказательства беременности Собчак (фото)

Шоу-бизнес

В сети появились новые доказательства беременности российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак, которая после развода с Максимом Виторганом снова собралась замуж. Говорят, причиной скорой свадьбы с режиссером Константином Богомоловым стала беременность Ксении. Якобы она уже на седьмом месяце и мастерски скрывает интересное положение.

Сама Ксения свадьбу и беременность не комментирует. Она лишь подливает масла в огонь слухов. Недавно она примерила белое кружевное платье, похоже на свадебное. Поклонники пытаются рассмотреть под нарядами 37-летней Собчак округлившийся животик.

Явные изменения фигуры видно на кадрах документального фильма Ксении о трагедии в Беслане. Ксения появляется в черной просторной футболке, под которой видно животик.

Кстати, первую беременность Ксения также долго не афишировала. Призналась только тогда, когда скрыть очевидное было невозможно. Их с Виторганом сыну Платону в ноябре исполнится три года. После развода бывшие супруги сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают Платона.

После выхода фильма «Беслан. День незнаний» на Собчак набросились хейтеры и прочие эксперты, обвиняя и оскорбляя в сети. Первым на ее защиту стал Максим Виторган.

Нынешний возлюбленный Собчак Константин Богомолов публично признался ей в любви.

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