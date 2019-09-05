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Украина

При захвате Цемаха погиб украинский разведчик: вскрылись детали операции ССО

14:02 5 сентября 2019 556
Цемах
Инф. «ФАКТОВ»

Во время спецоперации по вывозу на подконтрольные Украине территории экс-боевика Владимира Цемаха, которого апелляционный суд в Киеве выпустил из-под стражи под личное обязательство, погиб один украинский разведчик.

Об этом в соцсетях пишет Андрей Рымарук из фонда «Повернись живим», который принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

«Захват Цемаха был лучшей операцией спецслужб. Один разведчик отдал свою жизнь, еще один был тяжело ранен, чтобы эта сволочь оказалась в наших руках», — пишет Рымарук в социальных сетях. Информацию о гибели разведчика «ФАКТАМ» подтвердил еще один источник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Нидерландах заявили о важности Владимира Цемаха для расследования дела об авиакатастрофе рейса МН17 «Малазийских авиалиний». Украину просили не выдавать экс-боевика России в рамках обмена пленными.

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