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Шоу-бизнес

Пасадобля: DZIDZIO рассмешил сеть репетицией забавного номера для "Танців з зірками" (видео)

13:14 4 сентября 2019 88
DZIDZIO Михаил Хома
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный украинский певец, актер и продюсер DZIDZIO, ставший участником шоу «Танці з зірками», рассмешил сеть забавным видео. На своей странице в Instagram он опубликовал ролик, в котором он с радиоведущим Славой Деминым дурачится, изображая танец пасадобль.

«А сейчас пасадобля!» — пафосно объявляет Слава, приглашая Михаила (настоящее имя DZIDZIO) на паркет. Певец размахивает пиджаком, как плащом, под свою новую песню «Я Миллионер» изображает тореадора.

Подписчики пришли в восторг от смешного видео. В комментариях они благодарят за хорошее настроение и желают DZIDZIO удачи на паркете. А она ему явно понадобится. Пока в шоу «Танці з зірками», которое уже покинула певица Tayanna, он не может похвастаться самыми высокими оценками. После первого эфира он стал претендентом на кубок худшего танцора, который учредил судья проекта Влад Яма.

Напомним, в шоу DZIDZIO выступает в паре с Яной Цыбульской. В прошлом эфире «Вечер легенд» они исполнили именно пасадобль.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» DZIDZIO рассказал, почему согласился принять участие в танцевальном проекте и раскрыл секреты съемочного процесса своего нового фильма «Отмороженный».

Также недавно он выпустил новый клип «Я Миллионер», который, по утверждению DZIDZIO, притягивает деньги.

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