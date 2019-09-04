Максим Виторган вступился за Ксению Собчак перед хейтерами

Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая, журналистка и общественный деятель Ксения Собчак влипла в новый скандал. На этот раз он не касается ее личной жизни. Волну критики в сети вызвал ее документальный фильм «День незнаний» к годовщине трагедии в Беслане, произошедшей 15 лет назад. Ксения, которая задумывала фильм для того, чтобы напомнить о страшной трагедии и показать «бесчеловечность не только террористов, но и власти», даже не подозревала, сколько гневных комментариев обрушится на нее.

В посте в Instagram она призналась, что после прочтенного у нее сдают нервы.

«Я много лет живу в агрессивной среде, где многие меня люто ненавидят», — признала телеведущая. Она считала, что «за эти годы чувствительность к абсолютно любой критике атрофировалась», — пишет Себчак. Но нет.

«Скажу честно, тут даже меня, защитившуюся давным-давно толстенной броней против людского г… на, подкосило. Разум не побеждает. Побеждает ненависть и нежелание думать», — заключила Собчак.

Ксению обвиняют в том, что она «хайпится на горе», а также называют лживой и продажной. «За что Вас уважать? Где можно хайпануть — там Собчак», «Вас многие не любят, потому что у вас нет позиции, вы мечетесь, все выбираете, что и где вам выгоднее и преданы только попсе и иже с ними», «Причина такого отношения к твоим трудам- утрата доверия. Ты работаешь для тех, перед кем потеряла репутацию, подобная обратная связь очевидна», «Не Вы ли в это самое время называли детей «мелкими гаденышами?» — пишут под постом Собчак.

Одним из первых на защиту телеведущей стал ее бывший муж Максим Виторган, с которым после развода сохранились дружеские отношения.

«Ксюш, ты молодец! Эта работа — твоя гордость. И останется именно она. Пена осядет», — написал он и добавил, что эту работу они будут показывать их сыну Платону.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили, что они больше не пара. Причиной разрыва СМИ называют роман телеведущей с режиссером Константином Богомоловым, свадьба с которым якобы назначена на 13 сентября.

Виторган также устраивает личную жизнь — он был замечен на отдыхе с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter