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Максим Виторган вступился за Ксению Собчак перед хейтерами
Известная российская телеведущая, журналистка и общественный деятель Ксения Собчак влипла в новый скандал. На этот раз он не касается ее личной жизни. Волну критики в сети вызвал ее документальный фильм «День незнаний» к годовщине трагедии в Беслане, произошедшей 15 лет назад. Ксения, которая задумывала фильм для того, чтобы напомнить о страшной трагедии и показать «бесчеловечность не только террористов, но и власти», даже не подозревала, сколько гневных комментариев обрушится на нее.
В посте в Instagram она призналась, что после прочтенного у нее сдают нервы.
«Я много лет живу в агрессивной среде, где многие меня люто ненавидят», — признала телеведущая. Она считала, что «за эти годы чувствительность к абсолютно любой критике атрофировалась», — пишет Себчак. Но нет.
«Скажу честно, тут даже меня, защитившуюся давным-давно толстенной броней против людского г… на, подкосило. Разум не побеждает. Побеждает ненависть и нежелание думать», — заключила Собчак.
Ксению обвиняют в том, что она «хайпится на горе», а также называют лживой и продажной. «За что Вас уважать? Где можно хайпануть — там Собчак», «Вас многие не любят, потому что у вас нет позиции, вы мечетесь, все выбираете, что и где вам выгоднее и преданы только попсе и иже с ними», «Причина такого отношения к твоим трудам- утрата доверия. Ты работаешь для тех, перед кем потеряла репутацию, подобная обратная связь очевидна», «Не Вы ли в это самое время называли детей «мелкими гаденышами?» — пишут под постом Собчак.
Одним из первых на защиту телеведущей стал ее бывший муж Максим Виторган, с которым после развода сохранились дружеские отношения.
«Ксюш, ты молодец! Эта работа — твоя гордость. И останется именно она. Пена осядет», — написал он и добавил, что эту работу они будут показывать их сыну Платону.
Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили, что они больше не пара. Причиной разрыва СМИ называют роман телеведущей с режиссером Константином Богомоловым, свадьба с которым якобы назначена на 13 сентября.
Виторган также устраивает личную жизнь — он был замечен на отдыхе с молодой актрисой Нино Нинидзе.
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