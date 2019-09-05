"Большой обмен": в Россию просится украинец — агент ФСБ

Украина

В рамках анонсированного обмена пленными с Россией, на территорию государства-агрессора хочет выехать гражданин Украины — офицер запаса ВСУ, которого летом этого года задержала СБУ за работу на российскую спецслужбу.

Как передают «Українські новини», суд освободил из-под стражи бывшего военного Александра Ракушина. Эту информацию журналистам подтвердил его защитник Родион Пугач.

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По его словам, мера пресечения с ареста на личное обязательство была изменена в конце августа, что связано с готовящимся обменом. «Эти события связаны. Хоть он и гражданин Украины, но дал добровольное согласие на обмен в РФ», — заявил защитник, добавив, что дело против Ракушина не прекращено, и что дата обмена не определена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на обмен согласился и главред РИА «Новости — Украина» Кирилл Вышинский, который также является гражданином Украины.



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