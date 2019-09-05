Вероятно, Цемаха мы больше не увидим, — спикер InformNapalm

Украина

5 сентября Киевский Апелляционный суд выпустил из-под стражи ключевого свидетеля по делу о сбитом пассажирском «Боинге» рейса MH17 — Владимира Цемаха. По данным следствия, в 2014 году Цемах был командиром отдельной роты ПВО так называемых «ДНР» в захваченном боевиками городе Снежное.

Владимир Цемах, по его собственному признанию, прятал «Бук», из которого был сбит пассажирский «Боинг» «Малайзийских авиалиний». Цемах считается важным свидетелем для расследования дела о катастрофе, и его удерживали под стражей в Украине, чтобы позже передать Гаагскому военному трибуналу.

СБУ несколько лет тщательно готовила операцию по задержанию террориста. Цемах находился в полусознательном состоянии, когда в квартиру к нему проникли оперативники и позже вывезли его на подконтрольную Украине территорию. В тот день «экс-командир ПВО» Снежного проводил жену на работу и позвал к себе двух друзей. Они выпили несколько бутылок водки, и это обстоятельство облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха.

Напомним, что именно Цемаха в первую очередь хотел видеть Кремль в числе освобожденных заключенных, которых Украина готовила на обмен. И якобы из-за того, что террорист не был включен в этот список, обмен пленными между Украиной и Россией был сорван.

И вот теперь важного для Гаагского трибунала свидетеля выпустили под личное обязательство.

Как будут развиваться события? Сбежит ли Цемах в Россию или его вскоре ликвидируют? Об этом «ФАКТЫ» поговорили со спикером Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаилом Макаруком.

— Михаил, как вы оцениваете эту ситуацию? Цемах теперь на свободе и в любой момент может бесследно исчезнуть…

— Вам литературно ответить или так, как думаю? Это е… п… ц! Операция по поимке Цемаха готовилась три года. И что теперь? Привет новому генеральному прокурору Рябошапке передавать? Почему новый глава СБУ Баканов не ловит «чертов»?

Цемах очень нужен Украине. Мы готовились к историческому судебному процессу в Гааге. Сорок евродепутатов просили лично Зеленского: «Не передавайте России этого ублюдка». Но его таки выпустили. Без основного свидетеля дело о сбитом «Боинге» может развалиться.

— Как вы думаете, что будет с Цемахом дальше? Он нужен Путину живой или мертвый?

— Интересный вопрос, ответа на который я не знаю. Думаю, что в Киеве или на территории Украины Цемаха мочить не будут точно. Зачем так светиться? Но он исчезнет. 50%, что московские чекисты нас кинут. По идее Цемах все еще остается под следствием. Он должен являться к следователю по первому требованию. Но, скорее всего, растворится в России. Россия-матушка большая. Боюсь, мы его больше не увидим и не услышим.

— Разве он может пересечь границу?

— Запрета на пересечения границы ему никто не выписывал.

— Но передать Цемаха России мы по закону не могли. Он ведь является украинским гражданином…

— Может быть, на это и был расчет со стороны Кремля. Цемах просто уедет к ним и там исчезнет.

— Как вы думаете, почему судья принял такое опасное решение? Это злой либо преступный умысел?

— Думаю, что это свидетельство низкой квалификации судьи.

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