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Дворец обнародовал милое фото принцессы Шарлотты и принца Джорджа в честь начала учебы в школе

Кенсингтонский дворец опубликовал очаровательное официальное фото принцессы Шарлотты и принца Джорджа в честь начала учебы в школе дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Как писали ранее «ФАКТЫ», четырехлетняя Шарлотта сегодня, 5 сентября, впервые пошла в лондонскую школу Thomas's Battersea, где уже два года учится ее шестилетний брат.

Сообщается, что снимок был сделан утром на ступеньках дворца — перед тем, как семейство отправилось в школу. Джордж и Шарлотта стоят, обнявшись, одетые в темно-синюю школьную форму с эмблемой Thomas's Battersea — читающим книгу красным единорогом.

Оба непринужденно улыбаются. Причем Джордж демонстрирует нехватку передних зубов.

Хотя авторство снимка не указывается, возможно, детей снимала их мать Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская, всерьез увлекающаяся фотографией, сама делает официальные портреты сыновей и дочери.

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