Путь пилигрима: первая украинка в одиночку прошла всю Испанию, повторив маршрут святого Иакова

Житейские истории

Елена Ханчанова внедрила в Украине шведский вид спорта плоггинг (одновременно бег и очищение парков от мусора). А еще она инструктор по бегу, марафонец и просто интересный человек, который ставит перед собой трудно выполнимые цели и стремится к их осуществлению. Но даже для нее, пробежавшей в своей жизни не один марафон, последний вызов казался запредельным: в одиночку пройти Via de la Plata (Серебряный путь Святого Иакова из Севильи в Сантьяго-де-Компостела). Этот камино (camino — путь пилигрима) продолжительностью 1007 километров по праву считается самым трудным маршрутом пилигрима, так как проходит и по горам, и по выжженным солнцем полям, где нет ни воды, ни деревьев, в тени которых можно укрыться. Главная сложность этого пути — огромные расстояния между точками, где можно остановиться на ночлег, и безлюдные территории, где не проедет никакой транспорт. То есть если с пилигримом что-то случится, помочь ему будет некому. Елена Ханчанова преодолела этот трудный, полный опасностей и чудес, маршрут. Обо всех испытаниях и своих впечатлениях она рассказала «ФАКТАМ». Ранее мы публиковали интервью с известным блогером Артемием Суриным, который совершил кругосветное путешествие и установил несколько национальных рекордов.

«Жители села утром выходят с тряпкой и мылом и моют брусчатку»

— Никак не могу отойти от своего камино, — говорит загоревшая и, как всегда, улыбающаяся Елена Ханчанова. — Наверное, он еще долго будет меня держать. Я уже подумываю о том, чтобы пойти еще в одно такое путешествие с группой девчонок, но маршрут, конечно, выберем попроще. Многие пишут мне, что хотели бы пойти, но сами боятся.

— Я бы тоже не рискнула. Тысячу километров одной, по чужой стране, без знания языка, да еще при такой жаре. Как же вы решились?

— Я мечтала о Via de la Plata восемь лет, с тех пор, как мой дядя прошел 400-километровый камино. Подумала тогда, если он, не будучи спортсменом, смог преодолеть такое расстояние, то я пройду Серебряный путь, который считается не популярным у пилигримов из-за своей сложности. Кроме больших расстояний между населенными пунктами, маршрут часто проходит по местам, где негде пополнить запасы воды, а самое высокое дерево едва достигает человеческого роста. К тому же жара такая, что один из пилигримов (как раз в те дни, когда шла я), не рассчитал своих сил и умер. Машина там не проедет, никто не подвезет тебя.

Встречаются участки высоко в горах, частные территории, где нужно открывать калитки в заборах. Я потерялась бы, если бы не специальные желтые стрелки, указывающие дорогу до собора Святого Иакова — места моего назначения. Благодаря волонтерам эти стрелки есть везде. Они выложены палочками на заборах, нарисованы водостойкой краской на дне ручейков, на камнях. А иначе как найти дорогу? Ведь часто идешь по совершенно безлюдным местам.

— Это же опасно. А вдруг что-то случится?

— Да, опасно. Но ради этого я и ехала. Хотелось побыть наедине с собой, в тишине, многое переосмыслить. Незадолго до этого моей семье пришлось пережить болезненный момент — не хочу уточнять, это слишком личное. И тогда я поняла: пора ехать в камино. Муж поддержал, спасибо ему большое. Не стал задавать лишних вопросов, отправлять меня на курорт или в глухое село. Это не мое. Гораздо интереснее идти с рюкзаком, думать о чем-то, любоваться красивыми видами.

Местность, куда я поехала, ничем не напоминает туристические Барселону или Мадрид. Это бедный регион Испании. И созерцаешь там не памятники или музеи, а прекрасную природу. Однажды я увидела зеленый луг, а на нем больше сотни аистов. Приметив меня, они одновременно поднялись в небо. От этого зрелища просто дух захватило! А чашечка кофе с изготовленным монахами уникальным шоколадом! А запахи деревьев и трав, которые мне еще долго будут сниться? А чистый воздух, которым нельзя надышаться?

В туристических местах никогда не увидишь, как живут простые люди. Но ведь это поразительно. Я видела, как жители одного селения рано утром выходят с тряпкой и мылом и моют брусчатку, стены своих домов, окна. И это был не праздник, они так всегда готовятся к новому дню. В два часа приходишь в городок, а он будто вымер. Никого! Оказывается, все жители в баре. Обедают, потом там же играют в карты, общаются. И только после семи вечера возобновляется их обычная жизнь, открываются магазины.

«Бутылка воды и вина стоят одинаково»

— Как же вы питались, если попадали в город в неурочное время?

— Первое время, пока всего этого не знала, ходила голодная. Позавтракать возможность была далеко не всегда. К тому же завтрак для испанцев — это кофе или чай и два тоста. С маслом и джемом либо с томатной пастой и оливковым маслом. Овсянку и омлет тебе не приготовят, даже не проси. И еще интересный нюанс: утром в ресторане меню клиентам не дают. Только вечером, когда выбираешь основное блюдо, мясо или рыбу, десерты. И на выбор — вода или бутылка вина. Стоят они одинаково, при этом вино классное, не пьянит, а придает сил.

В общем, пилигриму, если не хочет голодать, лучше запасаться едой впрок. Но тут свои нюансы. Даже сто граммов веса чувствуются в рюкзаке, который тебе приходится нести 10—12 часов. Я обычно брала с собой орехи, фрукты. Но если предстоял тяжелый переход, где по пути нет населенных пунктов, предпочитала взять больше воды, а не еды. Мне «повезло» идти в рекордную жару — такой высокой температуры воздуха в Испании не было давно. Местные смотрели на меня с ужасом: «На улице такое пекло, а ты шла? Дальше не иди, это опасно». В Украине в самые жаркие дни пик температуры приходится на обеденное время, а к вечеру идет на спад. В Испании же в 12 часов дня можно пережить зной, а с двух часов находиться на улице невозможно. Жара спадает только после десяти вечера.

— Вы узнали это заранее из отзывов других пилигримов?

— Принципиально ничего не читала и не слушала. Это должен был быть только мой камино и личный опыт. Но то, что действительно необходимо, — это Google-приложение El Camino de Santiago, где есть не только карта, указаны варианты ночлега, будет ли на пути вода, но еще и то, есть ли поблизости альберге (приют для паломников. — Авт.), аптека и банкомат. Обналичивать сразу большую сумму невыгодно, огромная комиссия. А если в хостеле не принимают оплату картой? Я однажды попала в ситуацию, когда у меня не хватило налички рассчитаться за ночлег, а банкомата в селе не было. Была страшно уставшая, но уже приготовилась надевать рюкзак и идти 21 километр до следующего альберге. И тут один пилигрим заплатил за меня! Хотя не знал, встретимся мы еще и отдам ли я ему долг. Просто сделал красивый жест. Я была спасена. Долг вернула тем же вечером, заплатив за его ужин — в местном ресторане принимали оплату по безналу.

Вообще, к своему путешествию специально не готовилась. Физически поддерживаю себя в хорошей форме, каждый день тренируюсь, бегаю марафоны. 8-килограммовый рюкзак для меня нести не проблема. Изначально я думала, что буду каждый день идти 42 километра, а может, даже бежать. Не получилось, хотя мышцы у меня не болели, нагрузка была посильной. Но я категорически не была готова к тому, что так пострадают стопы. Мозоли в первые две недели были такие, что я думала — не выдержу. Каждый день появлялись раны в самых неожиданных местах на стопах, я вообще не думала, что они там могут быть. У пилигримов, кстати, есть поверье, что каждая мозоль — это его грех. Судя по моим ногам, я совершила парочку убийств и ограбила несколько банков. В какой-то момент я с ужасом поняла, что вообще не могу идти. В городке Самора за час преодолела всего два километра. А потом села и разрыдалась.

Почему мои ноги так пострадали? Тут несколько причин. Во-первых, нужно было пить еще больше воды — организм при таких нагрузках очень страдает от обезвоживания.

Во-вторых, даже хорошие беговые кроссовки не годятся для таких походов. Как и хлопковые носки. В тот день я дошла до большого города, свои спортивные кроссовки выбросила в мусорник, хоть и жалко было, купила в спортивном магазине правильные носки и грубые мужские кроссовки (на два размера больше, чем мне нужно). В один день надевала их, в другой — свои спортивные сандалии. Вот тогда дело пошло, проблемы со стопами прекратились. А еще великая вещь — трекинговые палки для ходьбы. Как я жалела, что не взяла их! Но знаете, что? В камино с пилигримами случаются чудеса. В день когда я, выпив обезболивающее, потихоньку брела, мне встретились пилигримы. И один из них сказал: «У нас уже закончился камино. Возьмите походные палки, может, пригодятся». Представляете? Следующие двадцать километров я пролетела как на крыльях.

Пилигрим, путешествие которого близилось к концу, отдал Елене свои походные палки. С ними идти было намного легче

Или взять погоду. Иду — светит солнце, прихожу в село и узнаю, что тут бушевал ураган и смерч, оставивший людей без электричества и Интернета, вырвал с корнями деревья. Или наоборот, прихожу в альберге за пять минут до страшной грозы. Камино заботился обо мне. Поистине невероятная история случилась в последний день моего путешествия. Пройдя 52 километра, я оказалась перед закрытыми дверями альберге, где собиралась ночевать. На звонки никто не отвечал. Мы стояли вместе с пилигримом из Германии и не знали, что делать. Парень посмотрел в справочник и узнал, что через восемь километров есть частный хостел. Позвонили, и хозяин сказал по-немецки, что нас примут. Хотя в каждом альберге указано время, после которого никого уже не пускают. Мы преодолели восемь километров легко, зная, что все будет хорошо. После этого я для себя сделала вывод: не надо стучаться в закрытую дверь. Лучше пойти к другой.

«Иду в темноте, и от каждого шороха из-за куста волосы на голове встают дыбом»

— Тридцатидневное путешествие по Испании обошлось дорого?

— Нужны авиабилеты туда и обратно и экипировка. Остальное недорого. От 6 до 15 евро ночевка в альберге, около 15 евро в день еда. Хотя все зависит от ваших аппетитов и того, какого уровня комфорта желаете. Частные гостиницы, конечно, стоят дороже, чем муниципальные хостелы. Но я предпочитала хостелы, хотя в большинстве из них строгие правила. Ты не можешь оставаться дольше, чем на одну ночь, необходимо заселиться до определенного времени и утром выселиться. Но меня это устраивало. Я всегда выходила очень рано, чтобы как можно больше пути преодолеть до наступления жары.

Правда, первые несколько часов приходилось идти в кромешной тьме. Светает в Испании только после семи. А если это глухое место, то ни людей, ни фонарей нет. Идешь одна, с фонариком. Конечно, жутковато. В самый сложный день камино, который обещал быть аномально жарким, я вышла еще до пяти утра. Шла по заповедной зоне, со страхом думая о том, какие звери тут водятся. Мне и до этого попадались на пути олени, косули, барсуки. Иду в темноте, и от каждого шороха из-за куста волосы на голове встают дыбом. Вдруг слышу — за мной кто-то идет. Оборачиваюсь — огромная собака. Я тут же вспомнила о собаке Баскервилей. Но не растерялась, сунула руку в карман, достала печенье и дала псу: мол, приятель, ничего больше у меня нет, давай, теперь каждый пойдет своей дорогой. И пес растворился в темноте. После этого приключения я поняла, что страшнее ничего уже не будет, расслабилась и успокоилась.

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— Что вы почувствовали, когда этот невероятный путь был позади?

— В Сантьяго-де-Компостела собор Святого Иакова будто прятался от меня. Я наворачивала круги по городу, но не могла его найти. А когда вдруг увидела, слезы радости хлынули из глаз. Я плакала от счастья и никак не могла остановиться.

Собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела— цель путешествия Елены Ханчановой

— Это путешествие как-то вас изменило?

— Я стала спокойнее. Перестала вечно спешить и паниковать, что опаздываю. И, кстати, перестала опаздывать. Избавляюсь от ненужных проектов, людей, общение с которыми не приносит ничего — ни радости, ни пользы. «Тащила» их просто по привычке. Избавляюсь от лишней одежды, еды. Стала позволять себе оставаться дома по утрам — до этого куда-то вечно бежала, даже в выходной. Муж если видел меня в 7 утра дома, спрашивал, ничего ли не случилось. Теперь не выпрыгиваю, как ошпаренная, из кровати. Камино — это наша жизнь, только без ненужных шумов и отвлекающих картинок. Если чувствуешь, что хотел бы преодолеть его, задумываешься об этом — значит, ты уже начал свой путь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ветеране АТО Валерии Ананьеве, который за 68 дней пешком пересек Францию и Испанию, выйдя к Атлантическому океану: «К концу путешествия подошвы до того стерлись, что я чувствовал каждый камешек на дороге».

Фото предоставлено Еленой Ханчановой



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