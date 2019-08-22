«Чтобы убрать огромную опухоль, мое сердце пришлось удалить»: трансплантацию выполнили в Беларуси

Здоровье и медицина

28-летняя Дина Макарова из Полтавской области, несмотря на редкую патологию, выносила и родила здорового ребенка. Для спасения молодой мамы понадобилась срочная трансплантация. На днях в белорусской клинике врачи подтвердили: орган прижился и работает нормально

Дина вернулась домой из Минска, где ей провели контрольное обследование. Трансплантацию сердца женщине сделали пять месяцев назад.

— Врачи подтвердили, что у меня все хорошо, сердце работает нормально, риска отторжения нет, — рассказывает Дина Макарова. — Я знала: чтобы убрать огромную опухоль, мое сердце нужно… удалить вместе с ней. Повезло, что донорский орган нашелся быстро, буквально сразу после родов. Сейчас я наслаждаюсь каждой минуткой, проведенной с доченькой.

— Уже можете брать малышку на руки?

— Пока нет. Лада (мы назвали дочку этим именем, означающим на старославянском «милая») весит семь с половиной килограммов, а мне можно поднимать не больше трех. Зато когда играю на фортепиано, дочка слушает с огромным интересом. И это очень приятно.

Во время разговора Дина не снимает медицинскую маску. Женщина постоянно принимает препараты, которые подавляют иммунитет, и боится подхватить вирусное заболевание. Правда, маску надевает только тогда, когда в дом приходят гости.

«Я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной с дочкой, — говорит Дина. — Чувствую себя нормально и даже помогаю маме по хозяйству. А еще играю на фортепиано, чтобы Ладушка слушала звуки музыки». Фото автора

…О своем смертельно опасном диагнозе Дина узнала, когда ей было 20 лет. В то время она училась на психолого-педагогическом факультете Полтавского государственного университета. Девушка считала себя абсолютно здоровой. Неожиданно у нее случился приступ аритмии, Дине вызвали «скорую»: сердце билось с частотой 200 ударов в минуту, казалось, оно готово выскочить из груди.

— Причиной такого состояния оказалась липома — доброкачественная опухоль, которая проросла в сердечную мышцу, — вспоминает главный врач Полтавского областного кардиологического диспансера кандидат медицинских наук Константин Вакуленко. — Мы поняли это, когда сделали УЗИ. В своей практике я такое видел впервые. Как временный выход из положения в камеру сердца Дине был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор, который с помощью незначительных электрических зарядов исправляет большинство угрожающих жизни аритмий. По идее, устройство должно было прослужить не менее 15 лет.

— Я сразу же почувствовала себя лучше, — продолжает Дина Макарова. — Настолько, что вернулась к прежнему образу жизни: регулярно ездила на велосипеде, пробегала по десять километров, обливалась холодной водой. С кардиовертером я даже на Говерлу дважды поднималась!

А затем Дина встретила свою любовь. Через два месяца после того, как молодые расписались, у женщины случился очень тяжелый приступ аритмии, и она оказалась в реанимации областной больницы. Там же выяснилось, что так сердце дало знать о наступившей беременности.

— Нам объясняли, что с такими сердечными проблемами, как у Дины, выносить ребенка невозможно, — говорит мама женщины Валентина Михайловна. — Мне врачи советовали уговорить дочь сделать аборт. Я сказала об этом Дине, а в ответ услышала: «Нет. Я хочу родить ребенка и сознательно иду на риск. Если суждено умереть — умру». Тогда мы и все наши родственники приняли ее выбор. Дочь не видела наших слез, тревоги, а чувствовала только позитивный настрой и поддержку.

«Во время беременности мне запрещали волноваться, плакать и даже радоваться»

Когда врачи услышали, что на аборт Дина не согласится, то поняли: спасать придется две жизни. Выяснился неутешительный факт: кардиовертер-дефибриллятор исчерпал свой ресурс, и если его срочно не заменить, то последствия могут быть непредсказуемыми.

— Мы знали, что замены прибора обычно приходится ждать не менее полугода, так как в запасе таких дефибрилляторов нет, а по государственной программе их закупают для каждого пациента отдельно, — продолжает Валентина Михайловна, мама Дины. — Но поскольку речь шла уже о жизни Дины и будущего ребенка, медики со всей Украины подключились к поиску кардиовертера-дифибриллятора. Особое спасибо за это Константину Евгеньевичу Вакуленко. Ему удалось найти для дочки прибор у своих коллег в Ужгороде. Зять Миша тут же отправился за ним.

С новым дифибриллятором Дине стало спокойнее, но болезнь прогрессировала, а прибор работал в усиленном режиме. Женщина нередко ощущала, как ее бьет током: для автоматического запуска сердца требовался все более мощный разряд.

— Я молилась, чтобы Бог дал мне дотянуть до 27-й недели беременности и ребенок стал жизнеспособным, — смотрит на свое бесценное чадо Дина. — Но мое состояние стремительно ухудшалось: было сложно дышать, я ослабела, практически не спала — засыпала лишь на какое-то время в определенной позе. В груди чувствовала сильное жжение. И на шестом месяце беременности, как раз перед Новым годом, из областного перинатального центра меня направили в столичный Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Я думала, что мне здесь сразу же сделают кесарево сечение, однако профессор Юлия Владимировна Давыдова сказала: «Каждый день, проведенный в утробе матери, для ребенка очень важный». Доктор попросила меня продержаться сначала хотя бы один день, затем второй и третий… Получилось. Думаю, мне тогда и слова врача помогли, и лекарства, и молитва.

— Мы вымолили наших девочек у Бога, — вновь подключается к разговору Валентина Михайловна. — Вместе с Диной читали главную охранную сорокадневную молитву, прося об исцелении. Как раз на сороковой день дочке стало лучше.

Дина даже какое-то время надеялась, что жировик «рассосется». Но, увы, он все глубже и глубже прорастал в ткани сердца и достиг размера восемь на девять сантиметров, став немногим меньше самой сердечной мышцы.

— В Институте педиатрии, акушерства и гинекологии меня предупредили: волноваться, плакать и даже радоваться запрещено, — вспоминает Дина. — Хорошо, что мама постоянно была рядом, с ней мне спокойнее. А вот с мужем не разговаривала по телефону вплоть до появления Ладочки на свет. Ее рождение было нашим с врачами подарком ко дню его рождения.

«Возможно, мы стали первыми в мире, кто провел операцию беременной пациентке с очень редкой патологией сердца»

Малышка появилась на свет в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова 20 марта этого года. Гинекологи и кардиологи, наблюдавшие Дину Макарову в течение всей беременности, не стали рисковать и решили провести маме кесарево сечение на 37-й неделе. А уже через несколько дней женщину стали срочно готовить к трансплантации сердца.

— В течение почти трех месяцев, пока пациентка находилась под нашим наблюдением, мы очень тщательно подбирали ей антиаритмическую терапию, внимательно следили за развитием и состоянием плода, — комментирует этот уникальный случай заведующая отделением акушерских проблем экстрагенитальной патологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е. М. Лукьяновой НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Юлия Давидова. — Главное в это время было не допустить сбоя сердечного ритма. На совместных консилиумах с кардиологами и кардиохирургами Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, анализируя ситуацию, приходили к мнению, что Дина имеет все шансы благополучно родить на 37-й неделе беременности, то есть на свет появится доношенный ребенок. Хотя рождение на 34-й неделе, когда новорожденный уже может самостоятельно дышать, тоже было бы успехом. Ведь при опухоли сердца, даже доброкачественной, всегда существует риск аритмии, прогрессирования сердечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений. И тогда приходится идти на преждевременное родоразрешение. А это дополнительные угрозы для ребенка: у него могут возникнуть проблемы с легкими, центральной нервной системой, физическим и умственным развитием.

Но в ситуации с Диной и ее малышкой все обошлось. Девочка появилась на свет весом 2800 граммов и длиной 52 сантиметра. Дина входила в число рожениц с очень высоким риском материнской смертности — выше десяти процентов. В ведущих странах мира кесарево сечение в таких случаях проводится в специализированных кардиохирургических стационарах. В Институте имени Амосова наша мультидисциплинарная команда сделала свыше двух десятков операций с таким уровнем риска. Кардиохирурги, в случае необходимости, готовы были немедленно провести свое вмешательство, но обошлось без этого.

— Липома сердца — очень редкая патология. В вашей практике были случаи оперативных вмешательств в подобных случаях?

— Такая операция с положительным исходом впервые проведена в Украине, а, возможно, и в мире. Во всяком случае, мы не нашли в литературе ни одного описания родоразрешения пациентки с таким диагнозом. Поэтому могли рассчитывать только на себя и на собственный опыт.

«Полю грядки в огороде, а взять ребенка на руки не могу — тяжести нельзя поднимать»

— Впервые приложив доченьку к груди, я испытала такую бурю эмоций, что словами не передать, — говорит моя собеседница. — И, может, от избытка счастья мое сердце снова забарахлило — я вновь очутилась в реанимации, не успев даже выписаться из института. Приступы были такими сильными, что просила уколоть морфий, чтобы могла хоть чуть-чуть от них отдохнуть. Мечтала просто выспаться. И тогда мне впервые сказали, что меня может спасти только пересадка сердца. Перспектива повергла в депрессию. И только доченька, которую маме позволили приносить ко мне в палату, возвращала немного к жизни. Не знаю, вышла бы я из этого состояния, если бы не случайное знакомство в соцсетях с целительницей Валентиной Вальковой из Хмельницкого, которая настраивала меня на успех операции. И я смогла перестроить свое мышление на позитив. Больше всего я боялась, что моим родителям с минимальной педагогической зарплатой не удастся собрать 100 тысяч долларов на операцию…

— Дину спас вот этот маленький человечек, — бабушка Валя нежно берет внучку на руки. — Ведь сколько людей нуждаются в пересадке сердца, но вынуждены месяцами, а то и годами ждать выделения денег из бюджета на операцию за границей. И то хорошо, если доживают. Но тут был уникальный случай, поэтому директор Института имени Н. М. Амосова Василий Васильевич Лазоришинец и главный врач этого учреждения Сергей Олегович Сиромаха рассказали о нем на важном медицинском форуме. Нашей проблемой озаботилась народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья Ирина Сысоенко, которая присутствовала на мероприятии. Она очень быстро решила все юридические формальности, связанные с финансированием. «Вам повезло, что это начало года и бюджет еще не исчерпан», — сказала она мне. В общем, Ладочка вовремя родилась.

«Дину спас вот этот маленький человечек», — говорит бабушка Валя, с нежностью глядя на внучку. Фото автора

Дине повезло и в том, что донорское сердце для нее нашлось очень быстро, в течение нескольких дней.

— Операция длилась восемь часов, — рассказывает счастливая молодая мама. — Ее провел лучший кардиохирург Беларуси профессор Юрий Петрович Островский. На третий день я уже ходила.

— Знаете, чье сердце спасло вашу жизнь?

— Спасибо, конечно, этому покойному белорусскому человеку, но предпочитаю не углубляться в такие подробности, чтобы меньше обо всем этом думать. Отношусь к донорскому органу как к своему. Кстати, мне предлагали взглянуть и на сфотографированную удаленную сердечную мышцу — я отказалась. Изучением этого органа занимаются ученые.

— Как вы себя сейчас чувствуете?

— Не могу жаловаться. Правда, от приема гормональных препаратов немного поправилась. Сейчас я вынуждена принимать по 35 таблеток в день. Раньше было больше, со временем их количество уменьшится.

Носить доченьку на ручках не получается. Нянчусь с ней, только когда она лежит. И приложить к груди не могу — ее перевели на искусственное вскармливание через неделю после рождения, когда я попала в реанимацию.

Согласно рекомендациям врачей, постепенно увеличиваю физические нагрузки, чтобы укреплять сердечную мышцу: выхожу с коляской на улицу, помогаю маме на кухне и даже могу легонько что-то прополоть на огороде. Хотя еще ощущается небольшая одышка и пока живем с доченькой у моих родителей, потому что муж не может мне помогать во всем так, как мама. Наш папа приходит пока к нам в гости каждый день.

— Диночку материально поддержали сотни людей, знакомых и незнакомых, даже из-за рубежа отправляли переводы, — Валентина Михайловна просит назвать в публикации тех, кто больше всех сделал для спасения ее дочки и внучки. — Бывший глава Гадячской райгосадминистрации Алексей Матюшенко, чтобы собрать деньги для Дины, запустил флешмоб в «Фейсбуке» «Отказываюсь от утреннего кофе». Односельчане очень помогли. Преподаватели и дети музыкальной школы, где работает Дина, провели несколько благотворительных концертов. А председатель нашей небогатой территориальной громады Валентина Бугаева распорядилась недавно взять тридцать тысяч гривен из денег, которые планировалось заплатить за тепло, чтобы купить Дине упаковку оригинальных таблеток, которых ей хватит на месяц. Потому что выделенный департаментом здравоохранения заменитель пока ей не подходит.

— Вы сами верили в чудо? — обращаюсь к Валентине Михайловне.

— И мне, и родственникам, и даже малознакомым людям снились сны, предсказывающие благополучное разрешение этой беды. В этих снах часто мы выходили из мутной воды…

P. S. Семья Дины Макаровой снова в поисках средств. Предстоящее обследование на приживаемость донорского сердца — недешевая процедура. Ее стоимость — 2600 долларов. Поэтому «ФАКТЫ» указывают банковские реквизиты отца Дины, куда можно отправить деньги: 5168 7573 6230 9819 в «ПриватБанке» на имя Анатолия Васильевича Кравченко, тел. 099−194−88−21.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 34-летний Максим Греков из Киева, которому два года назад пересадили донорское сердце, поднялся на Говерлу.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter