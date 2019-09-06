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Морщинки и слезы на глазах: Могилевская взволновала поклонников трогательным видео
Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которую недавно заподозрили в беременности, взволновала поклонников новым видео, которое записывала со слезами на глазах.
Певица рассказала, что она с командой снимала «что-то очень-очень классное», чем собирается удивлять.
Искренность Могилевской, ее лицо со всеми эмоциями и морщинками восхитили пользователей сети.
«Так мило и здорово смотрятся ухоженные женщины, без ботокса и филлеров. Красота лица именно в мимике, улыбке, лучиках вокруг глаз! Наталья, вы замечательно выглядите, вот честно, гораздо лучше многих наших селебрити», — пишут комментаторы.
Но поклонников взволновали слезы Могилевской и то, что певица выглядит грустной и уставшей.
«Почему слезы? Откуда столько боли?» — спрашивают они.
Сама же певица написала, что «мы всегда плачем только о себе», а также добавила, что «это слезы счастья».
Позже она опубликовала пост о том, что снималась в проекте, который должен помочь пожилым людям.
Напомним, ранее Могилевскую заподозрили в романе со звездой мировой оперы.
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