Шоу-бизнес

Морщинки и слезы на глазах: Могилевская взволновала поклонников трогательным видео

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которую недавно заподозрили в беременности, взволновала поклонников новым видео, которое записывала со слезами на глазах.

Певица рассказала, что она с командой снимала «что-то очень-очень классное», чем собирается удивлять.

Искренность Могилевской, ее лицо со всеми эмоциями и морщинками восхитили пользователей сети.

«Так мило и здорово смотрятся ухоженные женщины, без ботокса и филлеров. Красота лица именно в мимике, улыбке, лучиках вокруг глаз! Наталья, вы замечательно выглядите, вот честно, гораздо лучше многих наших селебрити», — пишут комментаторы.

Но поклонников взволновали слезы Могилевской и то, что певица выглядит грустной и уставшей.

«Почему слезы? Откуда столько боли?» — спрашивают они.

Сама же певица написала, что «мы всегда плачем только о себе», а также добавила, что «это слезы счастья».

Позже она опубликовала пост о том, что снималась в проекте, который должен помочь пожилым людям.

Напомним, ранее Могилевскую заподозрили в романе со звездой мировой оперы.



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