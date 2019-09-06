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Куриная кожица больше не считается вредной: этот продукт рекомендован при диабете и ожирении
Уже давно развеяны мифы о вреде куриных яиц, сала, соли и сахара (ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что недостаток жиров в организме сказывается на коже и волосах, однако некоторых жиров лучше избегать). Еще древние говорили о том, что все дело в количестве продуктов: употребишь в меру — принесут пользу, съешь много — будет вред. Недавно специалисты-диетологи развеяли миф о вредности куриной кожи. А ведь врачи всегда говорили, что из-за высокого содержания холестерина ни отварную, ни запеченную кожицу есть не рекомендуется.
Теперь эксперты определили, какими полезными свойствами обладает этот продукт. Оказывается, в куриной коже есть ненасыщенный жир, снижающий артериальное давление и уровень холестерина.
Также в коже домашней птицы содержится олеиновая кислота. Она нормализует обмен веществ, поддерживает иммунитет, предотвращает возникновение воспалительных процессов и аутоиммунных, сердечных и онкологических заболеваний.
В состав кожи входит жирная кислота из группы омега-9, которая содержится и в оливковом масле. По словам ученых, она полезна для тех, у кого выявлен диабет второго типа.
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Эксперты рекомендуют диабетикам, тем, у кого есть проблемы с сосудами и страдающим избыточным весом обязательно употреблять в пищу куриную кожу. Это поможет не только нормализовать обменные процессы, но и повысить усвоение витаминов.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о полезных свойствах зелени (укроп снижает артериальное давление, а сельдерей помогает похудеть), а также какие продукты помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы и избежать инфаркта.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!