Укроп снижает артериальное давление, а сельдерей помогает похудеть

Здоровье и медицина

В одном пучке зелени содержится суточная доза витаминов и микроэлементов

Специалисты настоятельно рекомендуют употреблять свежую зелень, в которой даже больше полезных веществ, чем в овощах и фруктах. К примеру, похудеть и очистить организм помогают фруктово-овощные соки и смузи с зеленью и семенами льна. По мнению диетологов, в пучке зелени содержится дневная норма витаминов и микроэлементов, а также антиоксиданты (их больше в фиолетовых листьях). Химический состав у листовой зелени похожий.

В ней есть соли калия, которые полезны для сердца и желудочно-кишечного тракта. Зелень нормализует работу желчного пузыря, способствуют выведению жидкости, замедляет старение.

Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что, например, шпинат благотворно влияет на кишечную микрофлору. Также он укрепляет иммунитет и нервы, улучшает зрение, состояние кожи, волос и ногтей, работу сердца, нормализует уровень сахара в крови. Но увлекаться шпинатом нельзя людям, склонным к образованию камней в почках и подагре, так как в нем много щавелевой кислоты.

Петрушка нормализует уровень сахара в крови, снимает отеки, снижает давление, улучшает зрение, повышает потенцию.

Укроп помогает бороться с бессонницей, снимает головную боль, понижает давление. Гипотоникам увлекаться им нельзя, так как у них он может вызвать состояние слабости и разбитости.

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Кинза улучшает пищеварение, работу сердца и состояние сосудов, оказывает желчегонное, мочегонное и антисептическое действие, успокаивает нервную систему. При чрезмерном увлечении этой зеленью может нарушиться сон.

Щавель благодаря содержанию витамина С укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и зубов. Однако щавелевая кислота может навредить людям, страдающим заболеваниями почек, подагрой, ревматизмом.

Сельдерей считается продуктом с отрицательной калорийностью, поэтому он помогает похудеть. Многие женщины, сидя на диете, едят сельдереевый суп. Листья сельдерея прежде применяли как противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Как и петрушка, сельдерей считается продуктом, укрепляющим мужскую силу. Употреблять этот вид зелени рекомендуется при депрессии, гастрите, язвенной болезни, колитах. Он помогает выводить лишнюю жидкость из организма.

Базилик при запорах действует как слабительное, а при поносе закрепляет стул. Он полезен при простудных заболеваниях, переутомлении, анемии и авитаминозе. В древности считалось, что базилик способен предотвращать старение.

Руколу рекомендуется употреблять при простудных заболеваниях, переутомлении, пониженном гемоглобине. Эта зелень улучшает обмен веществ, состояние ногтей и волос.

Шалфей, в котором содержатся урсоловая и олеаноловая кислоты, приостанавливает развитие раковых клеток и действует на организм как иммуностимулятор.

Любые салатные листья (латук, романо, корн, кресс, айсберг) защищают сосуды от образования холестерина и уменьшают риск развития ишемической болезни сердца.

Зеленый лук богат каротиноидом зеаксантином, который защищает сетчатку глаза от повреждений и помогает улучшить зрение.

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