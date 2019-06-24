Свекла, селедка и бананы помогут избежать инфаркта

Здоровье и медицина

По статистике, примерно 30 процентов смертей в мире вызваны заболеваниями сердца и сосудов. Конечно, медицина не стоит на месте, ученые находят новые средства, помогающие сердцу оставаться здоровым в течение долгих лет. Но мы сами должны позаботиться о своем здоровье: вести правильный образ жизни и употреблять полезные продукты. Какие из них помогут улучшить работу сердечно-сосудистой системы и избежать инфаркта? Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как спастись от жары: что пить, есть и как одеваться при температуре за 30.

Бананы содержат калий и натрий в оптимальном сочетании. Эти микроэлементы регулируют содержание жидкости в организме и помогают нормально функционировать всем мышцам, в том числе сердечной. Недостаток калия негативно сказывается на тонусе сосудов, что вызывает подъем артериального давления. Кроме того, в бананах много витамина B6, который необходим для кроветворения и предотвращает появление тромбов в сосудах. Суточная его норма содержится в трех бананах. С бананами соперничает картофель: в четырех-пяти клубнях — половина суточной нормы калия. Этот продукт не считается полезным, когда речь идет о чипсах или жареной картошке. Но 100 граммов отварного картофеля содержат всего 82 килокалории и примерно 12—15 процентов суточной нормы витамина B6.

Сардины, лосось, скумбрия, сельдь и другая жирная рыба — в числе продуктов-чемпионов по содержанию омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца. Также всего 98 граммов такой рыбы достаточно для получения дневной нормы витамина B12, который участвует в процессе кроветворения.

Необезжиренный йогурт. Исследование американских ученых из университета Бостона, которое длилось более 30 лет, показало: у женщин, употребляющих две порции йогурта в день, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 30 процентов, у мужчин — на 16 процентов. Калий, содержащийся в этом молочном продукте, — один из важнейших элементов, необходимых организму для регуляции ритма сердечных сокращений. В 100 граммах йогурта — 20 процентов суточной нормы калия.

Свекла — рекордсмен по содержанию диетических нитратов, которые способствуют расширению сосудов и снижению артериального давления. Кроме того, в этом корнеплоде обнаружен бетаин — вещество, помогающее снизить риск развития атеросклероза. Витамин B9, которым также богата свекла, необходим для кроветворения, а его недостаток может вызвать анемию. В одной свекле содержится половина суточной нормы этого витамина.

Семечки подсолнечника богаты важнейшим для сердца микроэлементом магнием. 100 граммов семечек обеспечат его суточную норму, а также половину рекомендованной дозы цинка, играющего одну из главных ролей в регуляции работы сердечной мышцы. По количеству магния их опережают семена тыквы: чтобы получить суточную дозу микроэлемента, достаточно съесть всего 65 граммов семечек. Кроме того, содержащиеся в них волокна способствуют снижению уровня холестерина, а значит, уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», похудеть и очистить организм помогут фруктово-овощные соки и смузи с зеленью и семенами льна.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter