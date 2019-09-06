«Позор прикрой»: Волочкова возмутила верующих грудью в святом месте (видео)

Шоу-бизнес

Скандальная российская балерина и певица Анастасия Волочкова возмутила верующих глубоким декольте в часовне Ксении Блаженной на кладбище в Питере. Чтобы поставить свечку, балерина пришла в часовню в платье, которое позволяло демонстрировать пышную грудь (по слухам, силиконовую).

Она записала короткое видео о любви и прощении, опубликовала его в соцсетях и отключила комментарии. Пользователи сети не смогли молчать, они сделали репост и написали все, что думают о платье балерины и о ней самой.

«Позор прикрой», — пишут Волочковой верующие. Они также напоминают, что «в святых местах не создают ажиотаж вокруг себя, святые места не служат декорацией к дешёвому спектаклю Волочковой, да и одеваются поприличнее».

Напомним, ранее в сети раскритиковали Светлану Лободу за иконный образ.

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